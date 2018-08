O inverno só começa no mês que vem, mas em alguns locais, a queda de temperatura desta semana já foi suficiente para tirar os cobertores do armário. Preparar a casa para receber a estação mais fria do ano é uma forma de deixá-la convidativa para programas caseiros com amigos e a família. Você tem alguma dica especial para deixar o frio porta afora? Alguns itens podem torná-la mais aconchegante.

Mantas e peseiras

Para a sala de estar ou de TV, uma boa pedida é separar um cesto em algum canto do ambiente para acomodar mantas de tricot dobradas em rolinhos. No quarto, além do edredom, não se esqueça das peseiras que, além de deixarem a cama mais charmosa, também cumprem sua função de esquentar as pernas.

Luminárias

As luminárias de chão e de mesa dão mais aconchego que as de teto em épocas frias. Lembre-se, no entanto, de usar lâmpadas com tonalidade amarela para “aquecer” o espaço. Aquelas que possuem dimmer no interruptor, sistema que diminui ou aumenta a intensidade da corrente elétrica, também são muito bem-vindas.

Tapetes e cortinas

Tapetes e cortinas diminuem o contato com o piso frio e minimizam o vento vindo da janela, além de deixarem o ambiente mais acolhedor e bem decorado. Vale ainda sobrepôr os tapetes para um efeito mais estiloso, desde que não atrapalhe a circulação.

Lareiras portáteis

Abastecidas com etanol, as lareiras portáteis têm como principal vantagem a praticidade e a mobilidade. São indicadas para aquecer ambientes pequenos e não fazem fumaça ou deixam cheiro. O combustível, porém, deve ser comprado em locais específicos.

Toalheiro térmico

Para residências que estão em localidades muito frias e com pouca iluminação natural no banheiro ou na área de serviço, vale a pena investir em toalheiro térmico. O equipamento, além de não deixar o enxoval com cheiro de “cachorro molhado”, permite que a toalha esteja sempre quentinha na saída do banho.

Cores quentes e tecidos com trama mais fechada

Os tons de vermelho e marrom, ao contrário das azuis e verdes, são quentes. Almofadas, colchas e cabeceiras de cama podem ganhar estas tonalidades e serem estofadas com tecidos suaves ao toque, como veludo ou chenile, ou de trama mais fechadas, como o jacquard. A aposta destas cores também podem ir para a parede ou serem usadas na reforma de um móvel.