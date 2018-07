Cada vez mais, empreendimentos hoteleiros têm buscado arquitetos e designers de interiores renomados para transformar simples acomodações em paraísos de luxo e sofisticação, fazendo com que a hospedagem não seja só um momento transitório, mas sim, uma experiência inesquecível.

Além do décor apurado, pensado nos mínimos detalhes, e do serviço impecável – não se esquecendo das tarifas exorbitantes, claro -, os hotéis design são uma fonte inesgotável de inspiração para quem é fã de arquitetura e de decoração. Se você ainda não possui programação para as férias e busca uma hospedagem inusitada, confira estes dez destinos em território nacional que vão fazer você querer ficar muito mais tempo à beira da piscina ou embaixo das cobertas.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @a81_design)

Hotel Unique – São Paulo – SP

Projetado por Ruy Ohtaque, o Unique dividiu opiniões na época em que ficou pronto, há 15 anos. Apelidado de “melancia”, todo seu projeto, da fachada ao hall, do restaurante/bar às acomodações e dos corredores à piscina foi completamente inovador, característica que mantém até hoje. Além do famoso arquiteto, dividem as assinaturas do design e do paisagismo ninguém menos que João Armentano e Gilberto Elkis.

Palácio Tangará – São Paulo – SP

Inaugurado no início deste ano e localizado no parque Burle Marx, foi construído a partir de um palacete, que passou décadas sem uso e pertenceu a um dos membros da tradicional família Matarazzo. O hotel é administrado pela Oetker Collection, grupo alemão que “coleciona”hotéis de luxo ao redor do mundo. O décor sóbrio e impecável, baseado em uma infinidade de tons de cinza, foi comandado por Patricia Anastassiadis e Bick Simonato.

Botanique Hotel & Spa – Campos do Jordão – SP

Escondido em meio à Serra da Mantiqueira, o Botanique tem apenas seis quartos e 11 bangalôs. A exclusividade faz parte da sua filosofia, que inclui água mineral saindo das torneiras e mordomo a postos para qualquer necessidade do hóspede. Toda a construção permite uma visão panorâmica da natureza, graças aos enormes painéis de vidro que emolduram o projeto, da Candida Tabet Arquitetura. Vale citar que não só o mobiliário, mas como toda a experiência, incluindo gastronomia, tem base nacional.

Hotel Santa Teresa MGallery by Sofitel – Rio de Janeiro – RJ

A vista para a baía de Guanabara, a partir do miolo do bairro de Santa Teresa é um dos cartões postais do hotel. O projeto também destaca mobiliário nacional e se diferencia pelo minimalismo elegante: da madeira rústica, passando pelo tijolo aparente e chegando à banheira de pedra. O hotel está localizado em uma propriedade de 1850 e é passagem obrigatória para quem estiver passeando pelo bairro.

Hotel Emiliano – Rio de Janeiro – RJ

Um dos responsáveis pela transformação da antiga sede do Consulado Geral da Áustria na segunda unidade hoteleira do Emiliano foi o Studio Arthur Casas, junto do escritório Oppenheim Architecture + Design. O principal destaque externo fica por conta da envolvente fachada, que remete ao famoso elemento brasileiro cobogó, mas, neste caso, feito de resina de policarbonato devido à incidência solar e pelo fato de não propagar chama. Na parte de dentro, uma explosão de refinamento modernista e, na piscina, uma espetacular vista da praia mais famosa do Brasil: Copacabana.

Ponta dos Ganchos Resort – Governador Celso Ramos – SC

A privacidade e exclusividade deste resort localizado no norte de Santa Catarina são garantidas pela península que o rodeia. Os 25 bangalôs, decorados com estilo rústico e sustentável, porém muito luxuosos, ficam debruçados sobre o turquesa/esmeralda do mar, em meio à mata Atlântica, e cada um deles possui adega, lareira, sauna, jacuzzi e piscina individual. O local aceita menores de 18 anos apenas em datas específicas.

Txai Resort – Itacaré – BA

O empreendimento está localizado dentro de uma antiga fazenda de coco e cacau é um dos mais procurados para casamentos. A construção utiliza matéria-prima nativa, como a piaçava, o bambu e a tala do dendê, enquanto os bangalôs, situados sobre decks de madeira, são suspensos por palafitas. A decoração rústica e despojada aliada à vista espetacular da costa baiana deixam o hóspede mais que à vontade para desligar o celular e curtir cada minuto no resort.

Fera Palace Hotel – Salvador – BA

O Palace Hotel da década de 1930, no centro histórico de Salvador, foi restaurado e transformado no Fera Palace Hotel e chama a atenção por seu estilo art déco, inspirado no icônico Flatiron Building, de Nova York. A recuperação, comandada pelo arquiteto dinamarquês Adam Kurdahl, conta com janelas e ornamentos originais. O estilo que ditou moda quase 90 anos atrás também se estende às acomodações, que são um charme só.

Kenoa Exclusive Beach Resort – Barra de São Miguel – AL

Intimista, esta é a qualidade que melhor define o Kenoa, no litoral alagoano, distante apenas 35 quilômetros de Maceió, mas afastado da agitação das praias alagoanas. Cada uma das 21 acomodações possui decoração diferenciada, mas todas são voltadas para o mar – e garantem o cenário pelo uso abundante de vidro em sua construção, projetada pelo grupo Kenoa e pelo arquiteto Osvaldo Tenório.

Mirante do Gavião Amazon Lodge – Novo Airão – AM

Sua arquitetura é tão marcante quanto a floresta que o cerca e o Rio Negro que o limita. O hotel está localizado cerca de 200 quilômetros de Manaus, foi projetado pelo escritório Atelier O’Reilly e tem como base a arquitetura usada para a construção de barcos. São apenas sete suítes decoradas com elementos nativos da região amazônica e sustentadas por palafitas conectadas por decks.