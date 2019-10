Sempre que assisto a filmes, reparo demais na arquitetura e na decoração das casas e apartamentos que são mostradas nos longas. Já virou uma mania pausar a cena para analisar o décor ou alguma ideia bacana de construção. Aqui vai uma lista de algumas moradas memoráveis que assisti ao longo dos (muitos) anos.

Lagoa Azul – 1980

Os primos Brooke Shields (Emmeline) e Christopher Atkins (Richard) vão parar em uma ilha deserta após um naufrágio. Não pode se dizer que eles tinham uma “residência”, já que o casal morava em uma cabana, mas a ilha em que foram feitas as locações do filme, em Tuttle Island, em Fiji, faria qualquer um deixar sua casa com as malas prontas, não?

Ghost – 1990

O loft visitado pelo fantasma do ator Patrick Swayze está localizado no bairro Soho, em Nova York, e tem 400 metros quadrados e um pé direito altíssimo. Com três quartos, três banheiros e uma cozinha, o apartamento se mantém mais atual que nunca graças ao seu conceito aberto apesar dos seus quase 30 anos.

Esqueceram de Mim – 1990

Da mesma década, uma casa de filme inesquecível para mim foi a mansão de três andares de Kevin McCallister (Macauly Culkin), do famoso longa Esqueceram de Mim. Nem tanto pelo estilo, que não me agrada muito, mas pela sensação de conforto e aconchego que ela transmitia com suas camas de dossel e muitos e muitos enfeites de Natal. O imóvel está localizado em Winnetka, Illinois.

Sex and the City – 2010

Apesar de o apartamento de solteira de Carrie Bradshaw em Greenwich Village, Nova York, ter virado um ícone, o que ganhou meu coração na série foi aquele em que ela foi morar com Mr. Big, no segundo filme. Decorado pela designer de interiores Lydia Marks, abusa de tonalidades de marrom e azul e era super contemporâneo para a época.