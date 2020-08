Nos últimos dias, uma campanha de dia dos Pais veiculada por uma marca de cosméticos com presença significativa no mercado gerou uma grande discussão nas redes sociais sobre ressignificar o dia dos Pais. Desde que me conheço por gente, tive o privilégio de contar com um pai faz tudo – inclusive, o de desempenhar o papel de mãe quando a minha estava indisponível.

(ANELISA LOPES ESCREVE SEMPRE ÀS TERÇAS. ACOMPANHE SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Com ele, adquiri o gosto por realizar pequenas tarefas do dia a dia dentro de casa: trocar lâmpadas, arrumar vazamentos, retocar pintura, montar uma mala de ferramentas básica para reparos corriqueiros. E também os passos iniciais para realizar pequenas transformações de ambientes, como medir móveis antes de comprá-los.

Diante da campanha e do papel em que ele teve em minha vida, fiz um paralelo sobre ressignificar o papel de pai e cheguei a uma conclusão: nunca fiz um projeto de quarto de bebê com a participação do pai. A mãe sempre está de prontidão com todas as referências; a avó dá seus pitacos e a babá indica as melhores soluções para demandas como troca de fralda ou arrumação de armário. E o pai? Posa para a foto quando o projeto está pronto. Claro que não é uma regra e conheço alguns pais que meteram a mão na massa para preparar o cômodo do bebê, mas, eu, particularmente, sempre contei apenas com a participação da ala feminina.

Longe de ser uma crítica, pois o mesmo aconteceu em casa – meu pai, e não meu marido, quem me ajudou a pintar as paredes e a colocar os quadros e prateleiras -, acredito que essa seja uma reflexão que devemos ter quando cobrarmos o cumprimento futuro de suas tarefas com os filhos. Afinal, o pai também trocará a fralda do bebê – o trocador tem uma altura suficiente? -, escolherá as roupas – estão organizadas de forma intuitiva? – ficará com ele no colo até pegar no sono – a poltrona é confortável?

Pensando nisso tudo, vejo que faço parte de uma geração divisora de águas o que diz respeito ao conceito de maternidade: os pais de hoje possuem um comprometimento e responsabilidades diárias que eram totalmente destinadas às nossas mães anteriormente. Que tal, então, oferecermos mais esta forma de inclusão a eles? Mas, atenção, papais, não vale decorar o quarto todo com tema do time preferido de futebol – risos.