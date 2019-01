Neste final de semana, conheci um casal em que a namorada mora no interior e o parceiro reside em São Paulo. Batendo um papo a respeito do trabalho do designer de interiores, ela me contou que para a residência “temporária”, em razão do trabalho, comprou apenas o básico e assim tem vivido há três anos.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @a81_design)

“Na minha casa tem um sofá e uma mesa de jantar. Tentei incrementar a decoração, mas quando pensei no que comprar, não sabia por onde começar: se via um um tapete ou levava um quadro…”, disse. A situação de moradia a curto prazo muitas vezes acaba se estendendo e a dúvida de como deixar o habitat mais confortável não se resolve. E aí, por onde continuar?

Um sofá, um conjunto de mesa de jantar com ao menos quatro cadeiras e uma cama formam o trio básico para sobrevivência. A partir daí, ao longo da rotina estabelecida, alguns itens também se mostram muito necessários e outros, comprados com pressa para dar uma cara de “lar” ao ambiente, acabam se tornando meramente decorativos e pouco funcionais.

Mesas laterais para a sala de estar, criado-mudo para o quarto e uma prateleira de apoio para o banheiro podem ser um bom ponto de partida para continuar o projeto. Se necessárias pela incidência abundante de luz natural, cortinas ou persianas devem ser consideradas neste investimento inicial.

Uma mesa de apoio com banquetas na cozinha, estantes e um bom varal na área de serviço – e até um banco na varanda se a ideia é receber com frequência – também são itens que podem vir em seguida na lista de compras.

A partir disso, já é possível começar a incrementar o décor: tapetes, quadros, plantas, almofadas… Lembre-se somente de que cores básicas ou neutras sem muitas estampas enjoam menos e são mais fáceis de combinar posteriormente.