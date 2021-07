Habitar áreas cada vez menores tem sido um desafio enfrentado por aqueles que desejam morar nos grandes centros, principalmente perto do metrô. Muitas vezes, estes espaços não passam de 30 metros quadrados e é preciso aproveitar cada cantinho para ter funcionalidade e circulação adequados.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. CONHEÇA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Marcenaria planejada é o principal aliado para este tipo de missão, mas não adianta preencher todas as paredes com armários, pois o ambiente acaba ficando pesado e, dependendo do caso, pode deixar o local mais apertado. Confira, então, cinco dicas para conseguir mais área de armazenamento sem prejudicar o visual.

Portas e janelas

O vão acima de portas e janelas pode ser mais bem aproveitado com a colocação de prateleiras para livros, lembranças de viagens ou coleções. Quanto mais extensa no comprimento, mais amplitude dará ao espaço. Você também pode criar um efeito colocando cor na prancha de MDF ou na parte da parede acima dela.

Banheiro

Quem aí não se lembra daqueles espelhos prontos com um armarinho dentro? Hoje ele é feito sob medida, com estrutura de MDF ou serralheria. Colocar fitas de LED ainda garante uma melhor iluminação.

Quarto

Gavetas embaixo da cama ajudam no armazenamento, mas não podem ser aproveitadas quando ela está encostada na parede. A cama com baú é uma ótima solução para guardar itens que não são necessários no dia a dia, como casacos, roupas de festa e malas.

Cozinha

Subir a marcenaria até o teto ou começar os armários do chão com uma base de alvenaria garantem pelo menos 50 cm a mais para armazenamento. Mescle os armários com volumes diferentes, prateleiras abertas, nichos e portas de vidro para dar mais leveza.

Área de serviço

Máquina de lavar com abertura frontal permite criar uma bancada de apoio ou mesmo armários na parte de cima. Se a área de serviço for integrada à cozinha, lembre-se de criar um gaveteiro para colocar a roupa suja ou a que será passada para que não fiquem expostas.