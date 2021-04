Em um dos meus projetos mais recentes, a proprietária, que compartilha o apartamento com o marido e duas filhas, me pediu uma bancada na cozinha americana. A ideia era usar mais a área da sala de jantar, uma vez que a mesa quadrada era muito grande e acabou perdendo sua função.

(ANELISA LOPES ESCREVE SEMPRE ÀS TERÇAS. ACOMPANHE SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Quando ela me contou a dinâmica da família, expliquei que uma bancada, em vez de unir, afastaria os integrantes da família, já que todos comeriam olhando para a cozinha, como em um fast food. Além disso, o principal intuito deste tipo de solução é ser uma proposta para refeições rápidas ou para quem realmente carece de espaço.

Especificar um local para fazer as refeições é uma missão que demanda tempo. A maior parte das pessoas acaba comprando uma mesa maior que o necessário e num formato que não funciona. No fim, a mesa acaba se tornando um depósito para quem chega em casa e larga a bolsa e sacolas por lá. Hoje em dia, o home office também acabou tomando conta do local e adeus refeições em família.

Para começar, meça o espaço que você tem e defina quantos assentos são realmente necessários. Se houver uma área gourmet na casa, normalmente é lá onde são recebidos os convidados, então, a mesa de jantar não precisa comportar mais que os moradores da casa.

Parta para o formato da mesa: quadrada requer uma porcentagem maior de espaço, pois ela possui as quinas. A redonda aproxima as pessoas e permite uma melhor circulação em torno dela. A mais buscada, retangular, pode trazer cadeiras na cabeceira ou não. Lembre-se também de que cadeiras com braço devem correr por baixo da mesa, caso contrário, deixam quem está sentado longe do tampo. E o mais importante: é preciso dispor de pelo menos 90 cm da mesa até a parede para que uma pessoa de estatura média possa entrar e sair sem problemas.