Projetar vai bem além de desenhar o layout ideal e compor uma decoração primorosa. Um bom projeto possui etapas que devem ser seguidas para que a o resultado seja a soma de todas essas equações. Algumas soluções, no entanto, são aplicadas na maior parte das minhas propostas e sempre incrementam a transformação. Conheça quais são elas.

Setorização

Independentemente de o projeto prever integrar cômodos ou não, setorizar é um caminho para delimitar ambientes e ampliar a área. A setorização é um recurso para que o espaço não vire uma salada mista e pode ser feita de várias formas: pintura, tapete, biombos, estantes e até uma composição de quadros. No fim, os moradores também aprendem a conviver em um local mais organizado.

Iluminação indireta

A iluminação indireta deve ser especificada no começo do projeto, pois pode exigir intervenção na alvenaria das paredes, teto e piso. O ideal é que ela seja independente da luz principal e componha os ambientes por meio de luz quente, assim, deixa o entorno intimista e acolhedor. Exemplos de iluminação indireta: fitas de led embutidas ou arandelas.

Cores

As cores podem ser impressas em uma pitada ou em um cômodo inteiro. O ideal é eleger uma tonalidade derivada da cor definida, assim, o resultado é mais suave. Lembre-se de que paredes e acessórios coloridos podem ser trocados com mais facilidade que um mobiliário cheio de cor.

Material orgânico

O material natural pode estar numa bancada de madeira no lavabo até numa cortina de linho. O orgânico tem o papel de humanizar o ambiente e promove uma atmosfera elegante. Madeira, pedra e fibras naturais casam bem com qualquer estilo, do industrial ao clássico.

Plantas

Seja num vaso com orquídeas sobre a mesa ou em uma parede vertical, as plantas cumprem uma função importante: dão leveza e tornam o ambiente vivo. E, por ser um item orgânico, também vai bem em qualquer situação: desde o banheiro até a área de serviço.