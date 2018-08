Você já reparou que todo empreendimento que conta com espaço decorado para visitação usa e abusa de espelho nas paredes? O elemento é o recurso mais comum para dar impressão de amplitude em um cômodo, desde que seja usado da maneira correta. Há outras maneiras, no entanto, de aumentar a amplitude dos ambientes.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @a81_design)

Cores

O uso de cores claras (de preferência branca) no teto, rodapé e guarnições de portas e janelas iluminam o local, mesmo se as paredes tiverem outra tonalidade. Já um tom escuro na parede de fundo tende a dar a impressão de mais profundidade.

2. Piso

Piso uniforme e sem muitos detalhes dão a impressão de mais espaço. Se a ideia é integrar cozinha e área da varanda, pense em um porcelanato de cor clara e neutra para atingir este objetivo.

3. Listras

Listras alongam os espaços, principalmente se estiverem em tapetes e papéis de parede. Lembre-se de que os tapetes devem ter o comprimento do sofá e na maior parte das vezes seguem embaixo dos pés do móveis.

4. Não rebaixe o teto

Se o pé direito do cômodo for alto – acima de 2,30 metros – e não há planos para mudar a iluminação por meio da instalação em placas de gesso, mantenha a laje e use luminárias, variando a coloração das lâmpadas (de branca a amarelada) conforme o ambiente.

5. Iluminação natural

Luz natural tem papel importante na sensação espacial do lugar. Se for possível que a luz invada o cômodo, opte por persianas que podem ser totalmente recolhidas.