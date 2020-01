A produção de um espaço é uma das fases finais do processo de design de interiores. Depois de idealizado, arquitetado e executado, o projeto é finalizado com a integração de itens de decoração e, com certeza, esta etapa fará uma diferença fundamental no resultado do conjunto da obra.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @anelisalopes)

O que acontece muitas vezes, no entanto, é que alguns clientes deixam para depois esta fase tão importante. Seja por falta de tempo, dinheiro ou mesmo paciência em escolher objetos, a produção acaba sendo deixada de lado e, assim, comprometendo o visual do ambiente e dando aquela eterna sensação de inacabado.

Claro que muitos detalhes podem ser pensados posteriormente, mas, alguns itens são fundamentais para que o “desenlace” fique bacana. Veja quais são eles e o porquê da sua importância.

Cortina

Além de dar privacidade e controlar a entrada de luz natural, a cortina também traz aconchego ao espaço. O investimento em uma boa cortina não é baixo, mas algumas opções de tecido ajudam a deixar o preço mais em conta.

Tapete

O tapete pode ser usado para demarcar um ambiente e, assim como a cortina, também promove o bem-estar. Opte por tons neutros e tecidos que sejam fáceis de limpar. Lembre-se de que seu tamanho deve ser guiado pelo principal móvel do cômodo.

Luminária

Uma luminária de destaque pode ser a protagonista de um ambiente. Sempre una a forma à sua função: em salas de jantar, as luzes são direcionais sobre a mesa, enquanto em uma sala de TV, por exemplo, uma arandela com luz indireta é um exemplo de boa opção.

Mesa lateral

Mesas laterais preenchem espaços em branco ao lado do sofá/cama ou entre poltronas e sempre servem de apoio no dia a dia. Elas não precisam seguir a mesma linha do mobiliário e podem ter um desenho de destaque para se sobressair no espaço.

Espelhos/quadros

Seja nos banheiros, na sala ou nos corredores, espelhos são sempre bem-vindos. Quadros também são uma boa pedida para preencher paredes. Se a grana estiver curta para uma composição de vários itens, opte por um quadro grande e bem posicionado.