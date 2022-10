Cada vez mais em alta, a produção é a etapa final de um projeto de interiores e, em alguns casos, ela por si só pode bastar para deixar seu espaço de cara nova. Se o investimento para incrementar o ambiente estiver curto ou você não souber por onde começar, aposte nestes cinco itens que farão diferença na sua decoração.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. SIGA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

No teto

Iluminação é um dos principais diferencias em um projeto de interiores, mas nem sempre é viável financeira ou estruturalmente, como no caso do teto que não possui forro de gesso. Neste caso, é possível desviar a atenção para uma arandela de tomada, luminária de piso ou abajur, direcionando o foco de luz para algum ponto específico ou para o teto mesmo. Para criar uma atmosfera aconchegante, opte por lâmpada com temperatura quente, ou seja, com menos de 3.000k.

Na parede

Para a parede há várias dicas: pintura artística, estantes, tapeçaria, quadros, fotos, pratos decorativos, cachepôs de parede, entre outros. Eles podem ficar sozinhos ou serem combinados, desde que as peças conversem entre si de alguma forma. O elo comum pode ir desde cor até tema, como um quadro de praia com uma uma concha decorativa na prateleira.

No chão

O tapete faz total diferente na composição de um espaço, além de delimitar ambientes. Apenas evite o uso em áreas de muito tráfego, para evitar tropeços, ou arraste de móveis como cadeiras de jantar. Se for embaixo do sofá ou da cama, sempre sob os pés e com largura mínima igual à do móvel.

Sobre a mesa

Um vaso de flores muda o visual de qualquer ambiente. Você pode ainda produzir o arranjo com folhagens e frutas para deixar mais impactante; seja sobre a mesa ou aparador, dá a impressão de uma casa viva. Os arranjos com plantas desidratadas também são uma ótima opção com mais durabilidade.

Sobre o sofá

Almofadas e mantas trazem acolhimento para a sala. Para uma composição neutra e sofisticada, aposte em tons crus, terrosos ou pouco saturados, com tecidos mais encorpados, para os acessórios. Uma almofada bem estruturada e de qualidade vale mais que cinco “baratinhas”.

NOVIDADES NO CIRCUITO

MOBILIÁRIO DE ACRÍLICO – a Onom, fabricante de utilidades domésticas e itens de decoração em acrílico de luxo, lançou a primeira coleção de mobiliário, chamada Organic. Composta por mesas de centro, lateral, aparador, bandejas e vasos, a linha Aurora combina o plástico nobre à camurça. Os valores das peças começam em R$ 13 mil, com três opções de cores de tecido natural.

Em breve, a marca apresentará as linhas Serena e Avenza, que associarão o acrílico à madeira e pedra natural. A Onom chegou ao mercado por meio da criação de organizadores e itens de mesa posta idealizadas em parceria com personal organizers. A fábrica, localizada na zona oeste de São Paulo, transforma cerca de 12 toneladas de matéria-prima em até 14 mil peças mensalmente.

ENXOVAL – a italiana Trussardi abrirá as portas da sua primeira loja em São Paulo, no bairro do Itaim Bibi, nesta semana. Comprada pela Karsten em 2010, a marca está presente em diversas lojas multimarcas, em um espaço em Curitiba (PR) e online via e-commerce.