A edição 2021 da CasaCor SP abre as portas ao público nesta terça com a apresentação de 56 ambientes que trabalharam o tema Casa Original, concebido antes do isolamento social e que traz reflexões sobre o morar na atualidade com a busca do equilíbrio entre nossas origens e as futuras gerações. Estive na avant-première no final de semana e trago algumas visões da mostra que vai até 15 de novembro no Parque Mirante, anexo ao Allianz Parque.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. CONHEÇA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Formas orgânicas

De recortes da parede, passando pelo mobiliário e chegando aos itens de decoração. As linhas ortogonais, que sempre trouxeram um ar de modernidade aos projetos, deram lugar, definitivamente, às composições orgânicas, materializadas por sofás, mesas e tapetes. As formas arredondadas e inspiradas na natureza abrigam o passageiro e o faz dar uma pausa na rotina frenética para contemplar a simplicidade.

Paisagismo

Este já num tema bastante trabalhado nos projetos anteriores, mas, dessa vez, a necessidade de contato com o natural provocado pela isolamento social deu ainda mais impulso e importância ao paisagismo. Vasos, floreiras, canteiros… vale de tudo para trazer o verde para dentro de casa.

Artesanato

Os artigos concebidos manualmente exaltam a simplicidade e remontam à época em que a manufatura ainda engatinhava. Itens construídos com materiais como cerâmica e carvão não estão limitados aos espaços mais óbvios, como living e quartos, mas também invadem os menos corriqueiros, como cozinhas e banheiros.

Tons neutros e da terra

Com exceção de alguns ambientes que trabalharam com tons fortes e cores fechadas, grande parte dos projetos se basearam em tons neutros e da terra. A variação nas tonalidades e materiais garantiu a execução do processo criativo e traz uma atmosfera de tranquilidade.

Tecnologia a favor da sustentabilidade

O conceito tecnologia foi trabalhado na exposição de novas formas construtivas e sustentáveis, que se adaptam a demandas distintas no segmento civil. Estruturas encaixadas e fabricadas com emissão mínima de poluentes exemplificam como a tecnologia pode garantir um futuro mais saudável e longevo para as futuras gerações.

Serviço

CasaCor SP 2021

Rua Padre Antônio Tomás, 72

21 de setembro a 15 de novembro de 2021, das 12h às 22h

Ingressos: entre R$ 40 e R$ 100

Estacionamento no local: R$ 50 (4h)

Mais iformações no site do evento