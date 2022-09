Neste final e semana, visitei a CasaCor Ribeirão Preto, que está em sua quarta edição. Por ser uma mostra pequena em comparação às outras – pelo menos em relação às que já visitei – há várias ideias simples, mas muito bacanas, para serem aplicadas em casa. Diferentemente da edição paulistana e carioca, em que pipocam patrocinadores, as mostras menores sempre inspiram com criatividade e soluções mais em conta para o bolso. Dá uma olhada no que curti por lá.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. SIGA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Teto “flutuante”

Diversos trilhos de cortina e alguns metros de voil deram criaram um super efeito no teto do ambiente de Marcela Tiraboschi. Como o tecido é leve e fluido, a ação do vento se encarrega de criar uma atmosfera relaxante neste espaço de trabalho.

2. Mesa de pneu

A mesinha de centro criada com pneu foi feita com equipamento de avião em uma homenagem a Santos Dumont no lounge de Maísa Busch e Roberta de Oliveira. Para deixar o ambiente mais sofisticado, foi combinada a outro móvel e acessórios de cores leves.

3. Parede texturizada

Para criar uma conexão com os elementos rústicos, como o vaso e o granilite do chão, a parede do living do BD Arquitetura foi texturizada com a própria massa.

4. Cortina de crochê

O brise metálico criou conexão com a cortina de crochê da vovó posicionado ao lado da banheira no espaço Deca, idealizado pelo Supra Design. Um exemplo de como o industrial e o afetivo podem conviver de forma bacana.

5. Tapeçaria

O famoso tapete de sisal foi para a parede no living de Manarelli Guimarães. Ao lado da cúpula que lembra palha e dos vasos de cerâmica, formou um trio natural e sofisticado no cantinho do espaço.

(fotos: arquivo pessoal)

CasaCor Ribeirão Preto

Até 30 de outubro

Avenida Carlos Consoni, 220 – Jardim Canadá

Mais info no site

NOVIDADES NO CIRCUITO

MAIS COR – a Sherwin-Williams apresentou sua cor do ano 2023: Meu Caminho SW 9081. De axcordo com a marca, o neutro rosado é uma escolha direcionada a quem procura um neutro quente e acolhedor.