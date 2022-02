Nasci nos anos 80, época em que tinha de assoprar fita de video game para voltar a funcionar, sacudir a antena da televisão para deixar a imagem mais nítida e que telefone sem fio era artigo de luxo comprado no Paraguai. De lá para cá, a tecnologia deu um salto tão grande que é impossível para meus filhos entenderem que não tinha celular. Eu, no entanto, continuo um tanto quanto analógica, mas, aos poucos já me rendendo às facilidades da automação.

A primeira vez que tive contato com uma casa inteligente foi em alguma edição da CasaCor, acho que de uns sete anos atrás. O ambiente era uma cozinha – que mais lembrava um escritório – com eletrodomésticos que conversavam com o dono. “Isso é o futuro”, explicou a representante da arquiteta. Eu que nada entendia, tecnicamente, de design de interiores na época, pensei num futuro de uns 20 anos para frente.

Engano meu. Menos de uma década depois, já é possível controlar a casa à distância. Estamos ainda um pouco longe do cenário da família Jetsons, mas robôs como a Rosie, segundo a diretora de marketing da LG do Brasil, Sonah Lee, já estão, literalmente, prestes a bater na porta dos moradores como entregadores autônomos.

A automação residencial começou, pasmem, na mesma década em que vim ao mundo, com aplicações industriais que passaram a ser incorporadas às residências. Apesar de o Brasil ainda estar atrás de mercados maduros como o americano, europeu e asiático, por conta de diferenças sócio-econômicas e do interesse tecnológico, o cenário é de franca expansão e foi acelerado pelo isolamento social em 2020. De acordo com a Fortune Business Insights, o investimento em casas inteligentes será de US$ 623 bilhões até 2026 em todo o mundo.

Fatores como clima, cultura e segurança interferem diretamente no perfil do comprador de tecnologias que equipam uma casa inteligente, mas engana-se quem pensa que ela só será autônoma com cortinas que abrem com palmas ou geladeiras caríssimas que avisam quando o produto acabou. É possível, por exemplo, começar a automação da casa com uma lâmpada acionada por aplicativo. Câmeras que permitem conversar com o pet e controles universais que conectam todos os dispositivos com infra vermelho do ambiente são outras formas de ter a tecnologia como aliada dentro de casa com pouco investimento.

“A casa inteligente tem três fases. Na primeira, elementos individuais se conectam. Na segunda, o morador configura ‘cenas’, de acordo com seu perfil, como música preferida com o volume ideal, intensidade da iluminação ou do ar-condicionado. E, por último, com a inteligência artificial, monta-se uma casa pró-ativa, que toma algumas decisões no dia a dia, aprendidas com os hábitos dos moradores, comunicadas com outros estabelecimentos, como supermercados e lojas”, explica José Ricardo Tobias, responsável pela Positivo Casa Inteligente.

Em 2015, a LG lançou o aplicativo ThinkQ, que possibilita a conexão entre moradores e eletrodomésticos que, em alguns casos, como as televisões, podem funcionar também por comando de voz. No início, o sistema era robotizado e acionado por frases prontas. “Hoje em dia, eles entendem até sotaques diferentes, dependendo da região onde você está”, explica Sonah. De acordo com a diretora de marketing, a automação vai romper todas as fronteiras, com carros que serão a extensão de casa e vice-versa.

Idosos e portadores de deficiência – diferentemente da acessibilidade física, que teve de ser garantida por lei para idosos e portadores de deficiência nos estabelecimentos e meios de transporte, a automação será um aliado importante para quem não consegue, por exemplo, se levantar da cama para acessar o interruptor. Comandos de voz e teclas inteligentes têm sido cada vez mais aprimorados para facilitar a vida de todos, afinal, o primeiro mandamento da tecnologia é ser inclusiva.