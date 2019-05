A sala de estar é o ambiente da casa que normalmente recebe mais atenção no momento de decorar. Em seguida, vem o quarto principal e depois o banheiro – a não ser que haja alguma necessidade de intervenção técnica prioritária. Tanto a sala como o quarto são espaços primordiais pois recebem convidados, mas também podem ser o refúgio da residência.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @a81_design)

Nem por isso, no entanto, outros espaços merecem ser esquecidos. Já houve casos em que tratei salas e quartos, enquanto o lavabo, por exemplo, ficou com a cara deixada pelo antigo proprietário, em que nenhum elemento conversava com a decoração atual. E, vale lembrar que, numa ocasião de festa, é um dos locais mais visitados pelos amigos e familiares.

O hall, principalmente do elevador, também pode receber atenção, pois é deixará a primeira impressão a respeito da morada. Neste caso, vale uma conversa com o vizinho para investir, já que a conta será dividida e servirá aos dois apartamentos. Caso seja uma casa, ele pode servir um estilo neutro para não brigar com o restante do décor, mas não precisa ser desmerecido.

A área de serviço também pode receber um investimento para se tornar agradável e, principalmente, funcional. Nos casos em que está diretamente ligada à cozinha, como nos apartamentos menores, pode ser completamente integrada no mesmo estilo. Ou, se for separada, marcenaria planejada é a melhor solução para não deixar nada aparente e facilitar o uso no dia a dia.