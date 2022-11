Daqui a três semanas, no dia 25 de novembro, terá início a Black Friday e, com ela, a possibilidade de finalmente acabar seu projeto de interiores. Fique atento, no entanto, a algumas armadilhas, principalmente no que diz respeito às compras online de móveis e eletrodomésticos.

Metade do dobro

Ja é hora de começar a monitorar os preços das peças que deseja comprar para não cair no golpe da Black Fraude, que acontece quando as empresas aumentam os preços e abaixam dias antes da data de promoções. Além disso, fique atento ao valor do frete: algumas lojas diminuem o valor dos produtos, mas elevam o preço da entrega.

2. Segurança

O aumento das compras online no segmento de decoração também tem como consequência a elevação na taxa de golpes. Fique atento à Lei Geral de Proteção de Dados e, claro, verifique a procedência da loja em que deseja comprar nos sites de reclamações, Procon e avaliações online. Se ficar inseguro, desista da compra.

3. O tal do cashback

Algumas “vantagens” como brindes, cashbacks e recompensa por pontos podem valer a pena – ou não. Se você não for um consumidor recorrente da loja, não adianta receber incentivo para comprar depois. Na maior parte das vezes, essa compra facilitada tem prazo e valor mínimo estipulado.

4. Pós-venda inexistente

Busque um telefone de contato ou verifique se a loja online possui ponto físico. Muitas vezes, atraso na entrega ou falta de produto no estoque geram dor de cabeças intermináveis quando o pós-venda é falho.

5. Prints e comprovantes

Neste caso, é importante guardar não só os comprovantes de compra, mas também especificações do produto, como voltagem, cor, dimensões, material e prazo de entrega. Não descarte estes documentos até desembalar e testar o produto. se a compra for online, você tem ate sete dias para se arrepender.

