Apartamentos localizados no primeiro andar, normalmente, são cotados a valores mais baixos por estarem próximos à rua e a áreas sociais dos empreendimentos. Quando possuem um espaço externo integrado ao interno, são chamados de garden e possuem uma área útil maior.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @anelisalopes)

Este tipo de recurso surgiu para valorizar as unidades térreas dos edifícios e são uma boa alternativa para quem deseja a segurança e conveniências de um condomínio, mas com ambiente de casa. Integrar esta parte à sala de estar ou jantar também pode ser uma boa pedida para quem costuma receber convidados com frequência.

Donos de pet, casais com crianças pequenas ou ainda famílias que desejam sair de uma casa para morar em um apartamento são o principal público deste imóvel. São diversas as possibilidades de preencher este espaço. Alguns, inclusive, já vêm com churrasqueira ou uma pequena piscina.

Vale lembrar, no entanto, que a privacidade pode ser comprometida se as janelas dos apartamentos acima têm vista para esta parte de baixo. Além disso, não é incomum que moradores arremessem objetos – vale conferir se existe alguma penalidade no regulamento do condomínio para situações do tipo. A segurança em volta da área aberta também deve ser considerada.