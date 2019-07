Engana-se quem pensa que para que um projeto se torne sofisticado, seja preciso gastar em novidades e tecnologia. Na vida, assim como também na arte de receber, a elegância tem mais relação com postura e bom senso que com investimento.

Em um ambiente simples, uma boa ideia somada à educação do anfitrião tem muito mais valor que um espaço assinado, porém, vazio de valores e memórias. E como é possível ter simplicidade com requinte no ambiente?

Foque em materiais rústicos – como pedra, cimento queimado, tijolo aparente e madeira – artesanato de qualidade, fios naturais e muitas plantas em recipientes diferentes como cestarias.

Tudo que remeta a elementos orgânicos e criação exclusiva, como uma cerâmica ou manta de crochê, por exemplo, agrega valor, e não preço, à sua criação. Combine os elementos entre si com cores neutras. Organize o espaço de forma a estar sempre pronto para receber alguém querido.