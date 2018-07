A sexta edição da Design Weekend aconteceu entre os dias 9 e 13 de agosto e movimentou várias regiões da cidade de São Paulo com mais de 300 eventos, como mostras, palestras, festas, instalações e concursos. Circuitos tradicionais da decoração, como a alameda Gabriel Monteiro da Silva e o shopping D&D até locais menos tradicionais, como os bairros do Tatuapé e de Higienópolis foram palco de diversas inspirações para este mercado.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @a81_design)

E muito do que se viu nestes locais foi uma bela amostra da euforia em que se encontra o design nacional contemporâneo, não só para a criação de mobiliário como também para a produção de objetos de decoração e arte. Muita madeira, artesanato, pedras naturais e fibras foram o ponto de partida para produtos que destacaram acabamento impecável para as invenções criativas com matéria-prima brasileira. A releitura de itens clássicos com um toque de contemporaneidade também foi destaque na mostra.

Diversas gerações de designers consagrados da década de 50 e de nomes que estão surgindo no mercado fundiram excelentes obras no circuito que ocorreu na semana passada. Os consagrados Percival Lafer e Sergio Rodrigues se misturaram a marcas que acabam de chegar ao mercado como a Pavani Mobília e a Brera Design. Jader Almeida, Paulo Alves e Claudia Moreira Salles também deram sua amostra de brasilidade junto a jovens nomes como Guilherme Wentz e Ana Neute.

Esta edição da Design Weekend mostrou que para criar um ambiente sofisticado não é preciso mais percorrer as mostras internacionais, já que muito do que deverá carimbar o passaporte para as próximas feiras norteamericanas e, principalmente europeiais, está aqui, bem pertinho, dos brasileiros. Vale muito a pena conferir os estúdios e trabalhos destes designers antes de presentear a sua casa.