Casa com criança precisa de atenção em dobro no projeto de reforma ou decoração

Na semana passada, o malinês Mamoudou Gassama, 22 anos, evitou a queda de um menino de quatro anos da varanda de um prédio no norte de Paris. Ele escalou quatro andares de um edifício com as mãos, pegou a criança que estava no parapeito e a levou de volta à residência em segurança. O imigrante,

Por Anelisa Lopes