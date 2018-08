Para mudar um hábito, você precisa de uma nova conexão neural. E como estas conexões são formadas? Através de um pensamento que gera um sentimento que gera um comportamento. E este comportamento através de um discurso padrão da sua fala repetidas vezes vai fazer com que você gere um novo hábito ou seja uma nova conexão neural.

Por exemplo: você tem o hábito de comer Big Xtudo todos os finais de semana. Pense no sentimento que te leva a fazer isto. (Me dá prazer, é minha recompensa). Aí diante disto você vai e come e isto repetidas vezes fez você gerar este hábito.

Se você é capaz de gerar este hábito negativo que te faz engordar também é capaz de criar um hábito positivo. Pense nisto.

Um abraço

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento