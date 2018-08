O que você faz quando algo não dá certo? Claro que a insatisfação vem à tona, não é? Sensação de fracasso, frustração, tristeza, enfim.

O que eu tenho para te dizer hoje é que você pode tirar proveito da sua decepção e transformar as suas dores em inspiração. Esta é a saída, reorganizar suas atitudes e converter o fracasso em sucesso. Fazer daquilo de ruim que tenha lhe acontecido em inspiração para continuar em frente.

E o que isto tem a ver com emagrecimento? Tudo.

Porque quando você consegue ressignificar, entender melhor e lidar bem com suas emoções negativas a fim de torná-las inspiradoras você não usa a comida para satisfazer suas necessidades emocionais.

Acredite, você precisa fazer a reeducação emocional para emagrecer definitivamente

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento