A correria do dia a dia te faz ficar atento o tempo todo? Você não consegue desligar nem na hora de dormir e suas noites de sono não são reparadoras? Você acorda de hora em hora pensando no trabalho que deixou de fazer ou no compromisso que terá no dia seguinte? Se não é o trabalho que lhe tira o sono é o filho pequeno que também não dorme e te chama várias vezes?

Na maioria das vezes, ignoramos estas situações no nosso dia a dia. Acreditamos que elas sejam corriqueiras, mas a verdade é que a falta de sono tem um efeito enorme em nossa forma de agir e sentir.

A falta de sono pode, sim, impactar no seu excesso de peso, principalmente em nossa fome. Estudos apontam que dormir nos deixa com menos fome. Nosso apetite é controlado por diferentes tipos de proteínas, algumas que aumentam a fome, outras que a diminuem, fazendo com que nos sintamos satisfeitos. Quando não dormimos o bastante, as proteínas que diminuem o apetite são inibidas e aquelas que nos dizem que estamos com fome são ativadas. Indivíduos que não dormem o bastante não sentem apenas fome durante o dia, mas também não conseguem se satisfazer facilmente. Desta forma, podemos perceber o forte impacto do sono no controle do apetite.

Outra consequência trazida pela falta de sono é que o sono inadequado afeta a forma como tomamos decisões. De acordo com estudos realizados, pelo menos dois terços dos adultos dizem que o sono interfere em sua concentração e habilidade de lidar com as decisões. Isso quer dizer que podemos ter mais probabilidade de comer para aumentar a energia ou lidar com o estresse. Quando não estamos bem descansados, ficamos sem condições de fazer as melhores escolhas, decidimos pelo mais fácil, mais prático. Nestas condições, não conseguimos ter disposição, organização e interesse em seguir uma alimentação adequada, ou seja, nestes momentos nossa dieta deixa de existir. É humanamente impossível pensar em uma dieta quando estamos dias sem dormir bem. A falta de sono e as próprias condições podem fazer com que você coma demais, coma os tipos errados de alimentos ou use a comida para sentir-se melhor, causando ainda mais ganho de peso.

Não sei qual é sua batalha hoje, mas se for a falta de sono, lembre-se que dormir emagrece e que vale a pena correr atrás disso. Encontre alguma coisa que te relaxe antes de dormir e durma de sete a oito horas por noite. Você não perde nada ao aumentar suas horas de sono como parte de um estilo de vida saudável.

Experimente dormir melhor. Isso vai ajudar você a ter a sua Mente Magra.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento