Você já deve ter ouvido falar que deve ter amor próprio, gostar de você mesmo, que não conseguirá gostar de alguém se não gostar de si, entre outras coisas, mas como você faz isso? O que isso significa? O que será que é “ser bom para si mesmo”? Significa que você deve dar-se uma pausa? Tratar-se da forma como você tratar as pessoas que ama? Será que isso significa ceder a todos os seus desejos e anseios? Será que isso significa ficar na cama o dia todo quando você sentir vontade? Ou forçar-se a ir para a academia às 6h00, porque isso é bom para você?

Para a maioria das pessoas, há uma série de pensamentos e sentimentos conflitantes em torno de “ser bom” para si mesmo. Na verdade, somos criados com diferentes graus de disciplina, críticas e julgamentos e, dessa criação, nem sempre aprendemos a ter autoestima e amor próprio de forma bem resolvida. Muitas vezes, aprendemos e registramos como modelo mental que é mais importante priorizar a opinião e os desejos dos outros do que os nossos. Aprendemos que devemos atender aos outros em primeiro lugar, por cortesia, porque queremos ser bons aos outros, ou porque queremos ser aceitos. Primeiro, vem os pais, depois o trabalho, marido e filhos, e você vai ficando para trás. Sempre arrumamos tempo para todos, mas nunca temos tempo para nós mesmos. Passamos a não nos priorizar. Nós nos tratamos mal, não damos importância para nossas necessidades e, com o passar do tempo, vamos nos sentindo tristes, vazios, sem expectativa nenhuma, pois vivemos a vida de todos menos a nossa.

O que isto tem a ver com emagrecimento? Tudo. Na maioria das vezes os clientes que chegam até mim com esses comportamentos não percebem que os têm e nem por que razão os têm. A falta de amor por si mesmo é um fator impactante em um processo de emagrecimento. Como vou cuidar da minha dieta, planejar minha alimentação, minha atividade física, se não tenho prazer nenhum em cuidar de mim ou se ocupo todo o meu tempo cuidando dos outros? Dessa forma será difícil aderir a qualquer processo e conseguir ter uma Mente Magra.

Ser bom para si mesmo significa tratar-se como se fosse alguém que valoriza muito e fazer escolhas que são boas para o seu bem-estar. Tratar-se gentilmente, fazer as coisas que te fazem feliz e saudável e passar o tempo com coisas que fazem você se sentir bem.

A razão pela qual você ainda não é bom para si mesmo é a sua programação subconsciente automática que é executada, constantemente, em seu plano de vida. Para tratar-se e sentir-se melhor, sem esforço, você precisa alterar os registros de seu subconsciente que estão gerando suas ações, escolhas e perspectivas atuais.

Tome a decisão de se tratar com bondade, compaixão e o mesmo respeito que você demonstra por alguém que ama e dá valor. Trate de qualquer resistência a essa decisão usando as técnicas adequadas para mudar o padrão de não se tratar bem, para dissolver as suas memórias e experiências ruins, e limpar tudo o que está contaminando sua felicidade.

Limpe e mude os hábitos que fazem você tratar-se mal. Comece a se tornar consciente do que você está pensando e sentindo no momento em que está agradando aos outros e perceba o que é ruim para você. Observe a linguagem que você está usando sobre si mesmo e para si mesmo. Observe as escolhas que você está fazendo em relação à sua saúde. Altere todas as más recordações que está carregando em seu subconsciente, e substitua por registros felizes, fornecendo evidências de que você merece o melhor.

Fazendo isto, vai mudar a sua programação atual para permitir que você, natural e automaticamente, faça melhores escolhas para si mesmo – sem a necessidade de forçar-se ou usar a força de vontade.

E afinal você é bom para si mesmo?

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento