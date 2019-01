E vou começar fazendo uma pergunta a você: “ Você cuida daquilo que não gosta? ”. Você olhar para aquilo que odeia? Não, não é?

Quando eu ainda estava na briga com a balança e ainda fazia meus processos de forma totalmente errada, precisei buscar o que havia de errado dentro de mim e percebi uma coisa muito importante: ERA IMPOSSÍVEL CUIDAR DE ALGO QUE EU NÃO ACEITAVA, na verdade que eu odiava. Eu passei tanto tempo odiando o meu corpo que eu não sabia como respeita-lo, alimenta-lo e amá-lo.

Aprendi que se meu subconsciente me protege, ele não irá permitir que eu cuide daquilo que eu não gosto. E esta foi uma das descobertas mais importante que tive no meu processo de transformação. Eu precisava primeiro me amar para depois cuidar de mim, do meu corpo e da minha alimentação.

E este é um passo muito importante dentro de um processo de emagrecimento. Seja mais bondosa consigo mesma. Pare de se autodestruir. Aceite que tem qualidades e limitações. Pare de se julgar, de me incomodar com os julgamentos dos outros e de buscar neles a sua aceitação. E posso te dizer que isto é libertador pois seu emagrecimento será uma consequência.

Esta é a dica de hoje.

Abraço.

Andrea Romão

Psicologa e Coach Especializada na reeducação Emocional no processo de emagrecimento