Você é do tipo que não gosta de fazer as refeições sozinho (a) e sempre dá um jeito de arrumar uma companhia? Se estiver em dieta cuidado isto pode te prejudicar.

Pesquisas recentes da Associação do Coração Americana apontam que as chances de fugir da dieta ou de uma alimentação saudável chega a aumentar em 60% caso esteja em companhia de amigos ou parentes?

Quando li isto, me pergunto baseada em tudo que já vivi em relação a excesso de peso: CARAMBA, ALÉM DE TER QUE ME PRIVAR DE TUDO QUE EU GOSTO, DO QUE ME DA PRAZER, TAMBÉM TENHO QUE FICAR SEM A COMPANHIA DAS PESSOAS QUE GOSTO?

Quem aguenta isso? Ninguém.

Confesso que muitas vezes acreditei nisto, mas hoje com o Mente Magra respondo com segurança que: “ NÃO, VOCÊ NÃO PRECISA SE PRIVAR NEM DAS COISAS QUE LHE DÃO PRAZER NEM DA COMPANHIA DAS PESSOAS QUE VOCÊ GOSTA!”.

A maioria das pessoas em excesso de peso possuem seu foco, sua fonte de prazer na comida. Nada é amis importante do que comer. São as pessoas que em um evento não estão preocupadas com as pessoas, com a boa conversa ou com o ambiente. Estão preocupadas com o que está sendo servido. Chegou uma cliente em meu consultório contando que no final de semana esteve na inauguração de um espaço novo que ela frequenta. Quando eu lhe perguntei se havia gostado do lugar novo, ela me disse sim, a lanchonete é um espetáculo! Parecia um espaço enorme com várias atrações, mas seu foco estava na comida.

Se você tiver em sua mente que a comida é a coisa mais importante e prazerosa para você, irá sempre estar com a atenção nela, irá sofrer e cobiçar sempre o prato do seu colega.

No Mente Magra eu aprendi a tirar este foco da comida e descobri outras fontes de prazer, e hoje a comida deixou de ter esta importância.

Você pode começar pensando em duas coisas importantes: o que a comida preenche em você e o que você faz que te dê muito prazer.

Faça isto e verá não precisa se privar daquilo que mais gosta.

Abraço.

Andréa Romão

Coach de Emagrecimento