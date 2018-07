Quando você inicia sua dieta logo pensa como serão seus finais de semana ou feriados? Tem vontade de se esconder para ninguém te achar e te convidar para um happy hour ou festa ou algum evento social?

No vídeo de hoje no Blog Mente Magra do Estadão você verá que não precisa mais sofre por isso. Você já pode ensinar sua mente subconsciente que o importante não é mais a comida e sim a conversa, os amigos e o evento em si.

Abraços

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento