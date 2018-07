O faz uma pessoa superar seus próprios limites? Sua força de vontade, sua determinação, entusiasmo, crenças, medos?

Aproveitando o momento, o que será que é preciso para ser mentalmente forte como os melhores atletas do mundo? Eles treinam para atingirem o máximo de rendimento, dia a dia aperfeiçoam metodologia, incrementam cargas, melhoram técnicas, inovam táticas, tudo com o objetivo de alcançar o melhor. Eles se esforçam para estarem em seu grau máximo de desempenho, principalmente nas competições mais importantes: os Jogos Olímpicos, Copa do Mundo ou Campeonatos do Mundo. São nesses momentos que eles mostram, a si mesmo e aos outros, o que são capazes de fazer, mostram suas habilidades e, o mais importante, o quanto estão preparados física e psicologicamente para enfrentarem qualquer desafio.

E por que eles superam seus limites? Porque eles têm uma característica extremamente importante para obter o sucesso. Eles têm MOTIVAÇÃO (motivo + ação). Há um motivo para superar seus limites. Esta motivação estabelece uma relação entre autoconfiança e o objetivo que se quer atingir. Eles acreditam fielmente na sua capacidade de atingir sua meta, no desejo insaciável de querer atingir seus resultados e na capacidade de se recuperar das derrotas e do fracasso mudando o foco sempre que necessário.

E por que é tão difícil superar nossos limites? Será que não conseguimos achar um motivo que nos encoraje? Será que não conseguimos acreditar fielmente em nossa capacidade de realização e nos concentrarmos nisso? Ou será que temos dificuldade diante do fracasso? E quantas vezes na sua vida você foi capaz de conquistar coisas que realmente queria ou mesmo precisava? E de que forma você conseguiu? Com certeza usando essas habilidades, o problema é que não percebemos que as temos.

Então, convido você a acreditar que pode, assim como os atletas de elite, cada um com seu ritmo e habilidade. Comece com a atitude certa, reconheça qual é o motivador que será capaz de te impulsionar a alcançar seu objetivo. Confie que você é capaz e está preparado para realizar o que for necessário. Programe sua mente para o sucesso antes do tempo. Visualize-se conquistando seu objetivo completamente focado. Planeje e organize-se. Defina uma rotina. Fique atento para que, se for necessário, você mude o foco sem perder tempo. Seja persistente e mentalmente tenaz. Não permita que a frustração possa minar a sua confiança e foco. E olhe para o fracasso como um trampolim para a conquista futura.

Nunca acredite que há limite. Supere-os e conquiste seu objetivo de ter uma Mente Magra.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento