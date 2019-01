Hoje quero falar sobre um pensamento que nos sabota sempre que pensamos em olhar para nossas necessidades e desejos: o medo de parecermos egoísta.

Mesmo sabendo que devemos nos dedicar mais a nós mesmos, sempre há um pensamento que ronda nossa mente: será que se eu começar a cuidar mais de mim, não vou parecer egoísta?

Você se considera egoísta quando busca o que precisa ou que te faz bem? A resposta é não! Você não é egoísta, só está cuidando de você mesmo. Ninguém é egoísta por dizer “não” ou “não quero isto” ou “ chega” e muito menos por não estar sempre à disposição. Esta é uma crença totalmente errada que só tem quem não tem amor próprio e precisa da aprovação alheia.

Não é fácil chegar a este estado de forma plena e sem limitações.

Você sabia que quando realiza uma ação, cria em seu cérebro uma via neural e a cada repetição desta ação a reforça?

A medida que você se vê como uma pessoa que se cuida, que se ama, que gosta do que vê ao olhar-se no espelho e que isto não significa ser egoísta, pelo contrário, significa que se você precisa estar bem com você mesmo, estará enviando sinais para que seu inconsciente se comporte, sinta e aja como uma pessoa de alta autoestima e amor próprio.

Faça este exercício mental todos os dias, quanto mais praticá-lo mais cedo se e você estiver

Esta é a dica de hoje.

Se você gostou, COMPARTILHE com aquela amiga que precisa saber disto.

Abraço.

Andrea Romão

Psicologa e Coach Especializada na reeducação Emocional no processo de emagrecimento