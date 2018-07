Todo processo de emagrecimento inclui reeducação alimentar, exercício físico e reeducação emocional. Dentro desta abordagem, acredito que há aspectos importantes e decisivos para o sucesso nos resultados desse trabalho.

Um dos aspectos mais importantes é sentir-se feliz. Pesquisas comprovaram que manter uma postura positiva e feliz gera resultados efetivos, melhora a autoconfiança, o prazer e o bem estar. Tanto a nossa felicidade como o nosso sucesso dependem da nossa capacidade de pensar positivamente e criar situações positivas.

Eu nunca encontrei alguém triste, cabisbaixo e com a vida totalmente sem sentido fazendo um programa de emagrecimento de forma comprometida e dedicada. Por experiência própria, posso afirmar que fracassei em todas as vezes que iniciei um processo de emagrecimento com desânimo e pesar por não ter mais o prazer de comer tudo aquilo que gostava e me dava conforto.

A felicidade só chegou quando aprendi a enxergar a necessidade de sair da posição de vítima. Parar de me colocar em segundo plano e de violentar meu corpo foram atitudes decisivas para o sucesso. Estava finalmente fazendo algo para mim, sem fórmulas mágicas, sem remédios, apenas tendo uma atitude mais positiva. Aprendi a me amar. A confiar na vida que poderia ter, sem conflitos, sem medos e angústias em minha mente. Só assim, comecei a jornada do emagrecimento definitivo..

Como consegui isto? Treinando meu cérebro para conseguir reações positivas. Nosso cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginário, então, preenchi minha mente com imagens onde alcançava êxito e tinha o corpo que desejava. Fiz estas visualizações por algum tempo e meu cérebro identificou como se realmente estivesse acontecendo.

Um exemplo simples, mas que pode ajudar e te colocar em estados mais positivos: Imagine agora que você está dirigindo seu carro e que na rádio está tocando uma música que você não gosta, que lhe traz lembranças ruins e te coloca em um estado emocional desagradável. Automaticamente, você mudará a estação do rádio, certo? Você pode fazer exatamente isto com sua mente sempre que perceber que seus pensamentos estão na negatividade. Mude a estação e foque no positivo.

Faça você mesmo. Treine seu cérebro. Quanto mais você fizer seu cérebro pensar em coisas que o ajudarão a emagrecer, mais ele responderá a isso. Você deve estar comprometido com o desenvolvimento de uma estrutura mental positiva. Isso não acontece da noite para o dia, mas se você se dedicar e treinar conseguirá aquilo que deseja.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento