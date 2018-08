Você é rígido com você mesmo? Se cobra o tempo todo, nunca está contente com nada, é o eterno insatisfeito? Acaba um projeto fica com a sensação de que poderia ter feito melhor? A sensação de incapacidade rodeia seus pensamentos?

Na maioria das vezes esta rigidez vem de padrões que trazemos do passado e que nos impede muitas vezes de alcançarmos o que queremos.

E um dos padrões mais fortes que trazemos do nosso passado que nos faz sermos tão rígidos é a sentimento de não sermos bons o suficiente.

Você passa a vida toda tentando provar a você e aos outros o quanto você é capaz, precisa ser perfeito, não permiti erros. Dificilmente aceita os elogios de um projeto bem executado, é como se faltasse alguma coisa: “poderia ter sido melhor”.

Esta busca por algo que te complete e que você não sabe bem o que é gera uma ansiedade incrível, você busca, mas não acha. Não acha porque não está nas coisas, nos projetos, está em você. Você precisa aceitar-se e entender que um talvez você realmente pode não ter sido bem o suficiente, mas esta é uma verdade que não é sua, possivelmente você pegou de alguém.

O que isso tem a ver com emagrecimento? Tudo. Ou você acha que esta ansiedade e rigidez não fazem você colocar a comida na boca? Engano seu. São gatilhos que disparam a sua vontade de comer.

Por isso a dica de hoje é: Acredite e diga isso ao seu inconsciente. Até hoje você viveu uma verdade que não era sua, mas hoje viver esta verdade está lhe fazendo mal, não é mais esta verdade que você quer para sua vida. Hoje você acredita que é sim capaz e bom o suficiente para conseguir realizar tudo o que você quer na sua vida.

Fale isso por algumas vezes ao seu inconsciente ele vai absorver este pensamento e agir a seu favor.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento