O que você tem esperado para fazer em sua vida e ainda não fez em função do seu excesso de peso? Como é o discurso de seu diálogo interno? Você acha que só vai conseguir alguma coisa depois que emagrecer? “Só vou me relacionar com alguém depois que emagrecer”, “Só vou mudar de emprego depois que emagrecer”, “ Só vou ser feliz depois que emagrecer”.

O que eu tenho para te dizer hoje é que o problema não é seu excesso de peso, mas sim o medo de relacionar-se com alguém ou o medo da mudança para um novo emprego ou um novo desafio.

O excesso de peso é só uma desculpa para protelar a tomada de decisão e encarar uma nova realidade. Alimentando estes medos, você mesmo estará impedindo o seu emagrecimento.

A partir do momento que você entender isso, trazer para sua mente consciente o real problema e encará-lo de frente você deixará de ter a sua vida em suspenso.

Fica a dica do Mente Magra.

Um abraço

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento