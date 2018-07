Você sabia que nosso subconsciente pode produzir alguns tipos de fome que pode nos levar a comer sem necessidade? Entenda qual o tipo de fome desencadeada pelo seu subconsciente e veja se você se identifica com alguma delas.

1. Fome Nutricional

Esta é a única forma genuína de fome. No entanto, na maioria das vezes não reconhecemos quando o nosso corpo realmente precisa comer para nutrir-se e comemos apenas porque vemos comida. Nosso corpo é a mente em ação, então podemos ter uma crença subconsciente de que devemos comer tudo o que nos é colocado na frente. E isso resulta em excesso emocional e eventual ganho de peso.

2. Sede

Você está com sede? Você já percebeu que depois de ter um bom refrescante copo de água, você não se sente mais “com fome”? Isso ocorre porque, nosso corpo é composto de aproximadamente 50-60% de água. Se ele se sente privado de água, isso é comunicado a nós como fome emocional. Muitas vezes as pessoas confundem isso com fome nutricional e acabam comendo, quando, em vez disso, você provavelmente está com sede.

3. Variedade

Do ponto de vista evolutivo, a variedade foi um mecanismo de defesa desenvolvido pelo organismo para sobrevivência, limitando a dependência de uma única fonte de alimento. Assim como todos os outros problemas, os seus desejos de comida são uma chamada para a fome emocional causada por registros em seu subconsciente. Esses registros fazem com que o subconsciente acione seu corpo para responder com um desejo porque acredita que comer emocional é essencial para obter a sobrevivência.

4. Fome Emocional

Isto acontece quando você conecta a um relacionamento com alguém do seu passado, de quem você tem boas memórias conectadas a um tipo específico de alimento, ou comida em geral. Neste caso, a comida, torna-se uma fuga para você e quando se sentir chateado, solitário, com raiva, triste, ansioso, estressado, ou qualquer outro estado negativo, você tem um desejo de comer. A comida substituirá o conforto que talvez você tivesse com a pessoa.

5. Fome Vazia do Estômago

Se você começar a sentir dores de fome, apenas 30-40 minutos depois de comer uma refeição, você pode ter certeza que não é a fome nutricional, é a fome emocional. É apenas a resposta evolutiva do seu corpo ao estômago estar vazio.

No passado, quando o alimento não estava tão prontamente disponível, este reflexo foi desenvolvido pelo estômago para garantir que sempre que um ser humano viesse comida, comiam imediatamente para garantir a sobrevivência. No entanto, este não é mais o caso, por isso, se você sente que está com fome logo após ter uma refeição, as chances são mínimas. Seu corpo está apenas tentando levá-lo a entrar em excesso emocional. Tome um copo de água em vez disso!

E qual delas é a sua?

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento