Quantas vezes você se pega concordando em fazer alguma coisa que não tem tempo para fazer, não pode pagar, ou simplesmente não quer fazer? Quanto favor já fez e depois sentiu que estavam se aproveitando de você? Quantas vezes abriu mão de seu prazer e bem-estar em prol de alguém apenas pelo fato de que não consegue dizer não?

Por que dizer “não” é tão difícil para você?

Embora cada pessoa seja única e as razões por trás da incapacidade de dizer “não” variem significativamente de uma pessoa para outra, há um aspecto em comum, o fundamento básico é o mesmo.

Temos uma estrutura de “prova” dentro do nosso subconsciente indicando que o “não” está ligado a algo que é prejudicial. Pode ser algo como desaprovação, critica, perda de algo, ou até mesmo luta pela sobrevivência. O fato de que isso não é verdade não o torna menos real para o seu subconsciente.

A diferença entre você e alguém que acha fácil dizer “não” às coisas que não quer fazer é a sua estrutura interna na mente subconsciente.

Se você está construindo uma casa nova, fará tudo para que ela seja construída da melhor forma possível. Você examinará o material e escolherá somente o melhor: a melhor madeira, o melhor aço, as melhores louças, enfim, tudo que for de melhor. Na sua casa mental é a mesma coisa, todas as suas experiências e tudo o que surge em sua vida, se baseiam na natureza do material que você usa na construção da sua casa mental.

No Programa Mente Magra atendo pessoas que não conseguem dizer “não” porque têm na sua estrutura interna o registro de que não serão aceitas e amadas. E aquelas que acreditam que as relações familiares dependem de sua disponibilidade total. São pessoas que hoje vivem se submetendo às necessidades das pessoas, esquecendo as suas próprias necessidades, sentindo-se infelizes, sem saída, porque foi nisto que baseou a construção de sua casa mental. Tudo vai depender do que escolheu guardar diante de situações em que você teve que dizer “não” ou viu as consequências que alguém assumiu quando teve que dizer “não”.

Mude esta estrutura, faça um novo projeto para sua casa mental. Escolha o melhor material e você será automaticamente e naturalmente capaz não só de dizer “não” e sentir-se confortável, como também dizer “não” de forma educada, sem ofender nem magoar ninguém.

Você está construindo sua casa mental a todo tempo. Você pode construir saúde, alegria, prosperidade, sucesso com os pensamentos que lhe passam pela cabeça, as ideias que elabora e as crenças que aceita, é só acreditar.

Abraço

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento