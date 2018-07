Falamos muito sobre a necessidade de nos reinventarmos, mas pouco fazemos para efetivamente mudar. Provavelmente porque mudar não é uma coisa fácil de fazer.

Quando refletimos sobre o que mudar, geralmente esbarramos nos comportamentos indesejados que insistimos em repetir e que trazem consequências sérias para a nossa vida. Você já deve ter pensado em alguns deles e deve ter pensado também que é inútil e que, por várias vezes, já tentou mudar. Já pensei nisso muitas vezes. Questionava o porquê das repetições, por que não conseguia cessar aquele comportamento. Aquilo parecia ser mais forte do que eu. E na verdade era. Tudo o que aprendemos no decorrer de nossa vida é registrado em nosso cérebro e passamos a nos comportar a partir destes registros. Todas as vezes que pensamos ou sentimos alguma emoção forte, as células do nosso cérebro desenvolvem conexões neurais com esses registros. Essas conexões vão ficando cada vez mais fortes à medida que repetimos a emoção. Isso significa que se em algum momento você passou por um forte estresse, resolveu compensar comendo um chocolate e com isso sentiu-se aliviado, todas as vezes que sentir esta emoção, imediatamente, vai procurar um chocolate.

Hoje, eu entendo que por mais que me esforçasse para mudar, jamais conseguiria. E foi por isso que muitas vezes desisti de querer ser diferente e mudar meu comportamento de forma definitiva. Até conseguia pequenas mudanças, por alguns dias, mas não dava continuidade, gerava dor e era mais fácil deixar do jeito que estava.

O que eu quero mostrar a você hoje é que podemos mudar, sim. Podemos nos recriar e isso só depende de nós mesmos. É possível quebrar essas cadeias de conexões neurais e a chave para isso está na capacidade do nosso cérebro de formar novas conexões. Ele não está estacionado, não é estático, pode se reestruturar o tempo todo. Nosso cérebro pode desfazer antigas conexões e desenvolver outras novas. Pode criar novas ideias, novos conceitos e novas formas de perceber e interpretar o mundo. No entanto, para que isso aconteça você tem que de fato querer transformar sua vida. Você precisa estar aberto para esta possibilidade. É preciso ter coragem, determinação, vontade de deixar ir todas as percepções anteriores e ver as coisas de uma forma diferente.

Desafie-se a se recriar. Isso vai capacitá-lo além de suas expectativas. Você só conseguirá aceitar esse desafio e ir até o final dele se quiser fazer o que é preciso. Financeiramente, isso não custa nada. O maior investimento, na verdade, é a vontade de abrir sua mente para torná-la uma Mente Magra. Aí está a oportunidade. Assuma o controle de sua vida, seja persistente, não desista no meio do caminho. Você pode, acredite! Só depende de você.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento