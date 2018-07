Último mês do ano e você não conseguiu dar foco naquilo que queria. Se enrolou com trabalho, filhos, casa e mais um ano se passou e você não olhou para si mesmo.

Isso aconteceu comigo por muito tempo e meu desespero era que entrava ano e saia ano e eu não sabia por onde começar. Sabia que queria e precisava emagrecer, mas nunca havia conseguido planejar este meu desejo. De certa forma era fácil: tomava remédio, emagrecia, parava remédio engordava. Não precisava de planejamento para isso e tudo partia de fora para dentro. Nunca precisei me preocupar com o que sentia. Assim como eu, acredito que tenha muita gente que passa ou passou por isso, que nunca se preocupou com nada além de tomar remédios e contar calorias.

Hoje, quando eu falo para as pessoas que o emagrecimento definitivo começa de dentro para fora e que para ter resultados é preciso conhecer-se, na maioria das vezes as pessoas ficam receosas porque não sabem nem por onde começar.

Por este motivo, a proposta para hoje é te ajudar com um breve e pequeno plano de ação. Será o primeiro passo para que você dar atenção e foco em seu emagrecimento.

Não vou falar de dietas e nem de formulas milagrosas e, sim, de como você pode dar início a sua mudança de modelo mental, assim, você poderá conseguir obter melhores resultados sem esforço ou sofrimento.

O importante é você entender que para ter resultados diferentes dos que vem tendo, deverá fazer algo diferente do que vem fazendo durante toda sua vida. Dessa forma, sugiro que não faça dieta por enquanto, você já tentou isso por um tempo e não deu certo. Vamos agora ensinar sua mente inconsciente a ser magro, em vez de tentar fazer dietas para ficar magro.

Vamos começar definindo exatamente o que você quer, como quer e para quando. Seu primeiro passo será começar a conhecer qual é seu momento atual. Para isto, responda estas perguntas. Você só precisa responder a você.

O que incomoda em seu corpo? Qual seu peso atual? O que você vai ganhar se conseguir atingir meu objetivo? E porque quer este ganho? Quem já conquistou isto que você quer? E quais as qualidades/talentos/hábitos que esta pessoa tem que a ajudou a conquistar o que você quer? O que esta pessoa faz para ter estes atributos? Você precisa criar algum hábito que ainda não tem para conquistar seu objetivo? O que te impede de criar este hábito? O que você perde se atingir seu estado desejado? O que você ganhar se não atingir seu estado desejado? O que você pensa sobre emagrecer? Quando e onde você come? Quando e onde você faz atividades físicas?

É importante anotar tudo que vier a mente mesmo que possa parecer bobagem.

Agora você está mais ciente em relação ao estado que se encontra. Da mesma forma, agora é hora de tomar ciência de onde quer chegar. Seu estado desejado. Responda as perguntas:

Qual é de fato seu objetivo: pense naquilo que você quer de fato e não aquilo que deseja: “Eu quero pesar x”. Em quanto tempo? O que você pretende fazer para partir em direção à sua jornada? Quais os recursos que você tem que podem te ajudar na sua jornada? Como você vai saber se estará conseguindo atingir seu objetivo? Atingir seu objetivo só depende de você? Ao conseguir este objetivo do que terá que abrir mão? Se não estiver atingindo o que pode fazer diferente?

Agora que você respondeu a todas as perguntas, já tem identificado como você está, para onde quer ir e de que forma percorrerá esse caminho. Você conseguiu que viesse em sua mente consciente um mapa sobre o que pode fazer e o que te impedirá.

Nesse momento, podemos começar a ensinar a sua mente inconsciente o que você quer de fato conquistar para que ela comece a trabalhar a seu favor.

Em sua mente, crie uma imagem de como você ficará com o objetivo atingido.

Se você se olhar no espelho, o que vai ver? O que vai dizer para você mesmo? O que vai sentir? Como você vai se movimentar? O que vai vestir? O que vai poder fazer? Imagine qual é a sensação de tudo isso? Que tipo de pessoa você vai ser? Como isso muda seu senso sobre si mesmo?

Sinta e intensifique essa sensação. Escolha uma imagem que seja atraente para você. Se não conseguir imaginar você mesmo, pode ser uma imagem de uma pessoa que já tem o corpo ou a vida que você deseja ter quando atingir esses objetivos.

Quando sentir todas essas sensações que descrevi, imaginando como será atingir seu objetivo, olhe para essa imagem, deseje essa imagem e se associe a ela. Isso vai te ajudar e dar ânimo para a sua jornada.

A cada vez que fizer esse exercício de visualização, comece uma conversa com seu subconsciente, dizendo a ele o quanto é importante compreender os sinais do seu corpo, que deve comer quando estiver com fome e parar quando estiver satisfeito, que isso é importante para você e que ele deve ajudá-lo com isso.

Faça isso repetidas vezes e comece a reconfigurar seu novo peso e seu novo corpo. As mudanças começam de dentro para fora. Já sabemos que modificar hábitos alimentares “de fora para dentro” não nos ajuda em nada. Permita-se fazer algo diferente por você.

Levei um tempo para entender que era possível ter a mente magra fazendo isso, mas valeu a pena. Fico muito mais à vontade com a comida do que jamais fiquei em toda a minha vida. Quase nunca penso em comida, sinto uma sensação completamente diferente em relação à comida.

Recomendo, vale a pena experimentar.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento