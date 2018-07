Não sei você, mas eu corria atrás de tudo que aparecia de novidade em termos de emagrecimento. Eu acreditada que aquela dieta da moda que havia dado certo para minha vizinha, daria certo para mim, que aquela atividade física tinha definido aquela blogueira iria funcionar comigo também.

Gastei tempo e dinheiro, ia na nutricionista, no médico, pagava academia, mas não conseguia fazer, desistia e pior que isto, me sentia mais uma vez um fracasso. E pensando: “Eu não sirvo para nada mesmo” e alimentando meu cérebro com este tipo de pensamento.

Eu sofri demais durante muito tempo, seguindo o mercado, seguindo pessoas nas redes sociais na esperança de conseguir algo efetivo para mim. E foi só depois de muito estudo, de muitas “fichas caídas” que me dei conta que para eu emagrecer definitivamente, sem me frustrar eu precisava planejar meu objetivo baseada na minha realidade e não no que as pessoas faziam.

E quando eu digo baseada na minha realidade, falo isso em todos os aspectos: tempo, dinheiro, estrutura, ajuda de alguém.

Se a sua realidade financeira não permite você a dieta da moda, não faça porque todo mundo está fazendo. Se você não tem tempo para treinar todos os dias como a blogueira que teve o corpo definido, faça algo que esteja ao seu alcance.

Se você se planejar baseada naquilo eu pode fazer e ter, seus resultados serão muito mais efetivos e duradouros, você não desistirá porque estará dentro a sua realidade.

Então daqui para frente trace seus objetivos baseada na sua realidade, naquilo que você pode e se você só pode treinar 30” – 3vezes por semana, também está tudo bem, aceite, respeite e vá em frente.

Certo?

Abraço.

Andrea Romão

Estrategista em Emagrecimento