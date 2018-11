Você normalmente vê oportunidades em sua vida ou só identifica obstáculos? Você reconhece seu potencial de crescimento ou seu potencial de perda? Você vai a luta ou tem medo do risco?

Não estou falando de pensamento positivo, estou me referindo à perspectiva habitual do seu mundo. O grande problema é que na maioria das vezes tomamos nossas decisões inspirada pelo medo. A nossa mente está o tempo todo à procura do que está ou pode dar errado em qualquer situação. A sua programação mental primordial é: “E se não der certo?” Ou, mais frequentemente: “Isso não vai dar certo.”

Ao invés de esperar ser bem-sucedido, pensando: “Vai dar certo porque eu farei com que dê certo”. Ter confiança na sua capacidade e criatividade e acreditar que, se alguma coisa falhar, irá descobrir outro jeito de obter sucesso.

Pensamos o tempo todo em fracassar. Não confiamos em nós mesmos, nem em nossa capacidade. Acreditamos que se não formos bem-sucedidos em nossas ações, será uma catástrofe. E, como só enxergamos obstáculos, geralmente não estamos dispostos a correr riscos. E, sem risco, não há recompensa. Ficamos marcando passo, morrendo de medo, levamos semanas, meses e até mesmo anos a fio pensando no que queremos fazer e, quando decidimos, a oportunidade já desapareceu. Então vem as justificativas: “Eu estava me preparando”.

Então, a dica de hoje é: Coloque foco e energia onde você quer e não onde não quer. Repetindo, a lei universal diz: “Aquilo que você focaliza se expande.” Focalize nas oportunidades e não nos obstáculos.

Entre no jogo. Pense nos eu projeto de emagrecimento. O que quer que você esteja esperando, esqueça. Comece agora, de onde está, a partir do que você tem. Você já sabe o que fazer, já aprendeu, não tem mais desculpa. Vá à luta!

Pratique o otimismo. Tudo o que alguém considerar problema ou obstáculo, reclassifique como oportunidade.

Focalize o que você tem e não o que você não tem. Faça uma lista de 10 coisas pelas quais você se sente grato e leia-a em voz alta. Repita essa leitura todas as manhãs.

Abraço.

Andrea Romão

Psicóloga e Coach Especializada em Reeducação Emocional no Processo de Emagrecimento.