Quando pensa no seu emagrecimento, no seu desejo em relação ao seu peso o que te vem à mente? Em que você pensa? Possivelmente, o que lhe vem à cabeça são as inúmeras tentativas frustradas de seguir uma dieta, um treino esportivo ou programa estético, certo? Além disso, você também deve pensar na preguiça que dá em começar tudo de novo, passar por privação, contar calorias, no mau humor, no esforço e na luta contra a balança.

Você sabe que tem informações suficientes para recomeçar, mas só consegue lembrar que já tentou de tudo e que os resultados foram sempre os mesmos. Lembra-se que a cada tentativa foi se tornando mais cansado, cheio de fazer dieta e desanimado com tantos resultados ruins. Você se pega preso a este passado inglório e faz dele a sua referência para enxergar o futuro. O nosso passado representa uma assombração que, para o nosso desespero e insatisfação, nos visita com cobranças.

O que fazer com o nosso passado, então? Você deve olhar para ele como experiência adquirida e boas lembranças. Nosso passado explica a pessoa que somos hoje e o caminho que seguimos até aqui, não dá para ignorá-lo, mas também não dá para ficarmos presos a ele.

Então, deixe-o, aceite-o e liberte-se. Passe a olhar o futuro de onde você está, a partir daquilo que você é hoje, sem desconsiderar nada, inclusive seus fracassos. Deixe para trás aquilo que precisa deixar. Só assim algo novo poderá entrar na sua vida e torná-la diferente de tudo que já viveu.

Não olhe para o futuro com a referência do passado, olhe com a referência de hoje, baseado em seu propósito. Pode ser que você olhe e ache que é a mesma coisa, mas na verdade não é. Perceba quem você se tornou com tudo que aprendeu e viveu até hoje e use isto a seu favor e não contra você. E é tudo isso que te deixará preparado para quando o futuro chegar. Você precisa estar preparado para quando isso acontecer, porque o futuro chega para aquele que o quer, que está preparado para recebê-lo.

O futuro ainda não está aqui, mas você pode caminhar em sua direção e o tempo que levará para chegar dependerá de você e de suas escolhas. Então, largue o que tiver que largar. Não se prenda ao passado e ao que não deu certo. Olhe desde onde está e permita que o novo entre e faça o melhor em sua vida.

O que conduz a nossa vida é aquilo de que estamos cheios. Se você estiver cheio de resultados negativos terá sua vida conduzida por eles. Então, faça um novo recomeço. Esteja disposto a deixar para trás o que não te serve mais. Tire sua mente do passado e abra os olhos para o que você quer hoje.

Ter a Mente Magra é um objetivo que está em seu futuro. Para conquista-lo é preciso fazer escolhas e uma delas é querer de fato libertar-se e deixar para trás o passado. Olhe de onde você está e veja o que o futuro te reserva de bom.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento