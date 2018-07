Como já falamos aqui algumas vezes, emagrecer é um processo que precisa de acompanhamento, disciplina e reeducação tanto alimentar quanto emocional. Por isso, é muito importante ter o acompanhamento de uma equipe de profissionais especializados trabalhando juntos em prol de um único objetivo, emagrecimento saudável e resgate da autoestima. Eu costumo dizer que esta equipe consta de alguns pilares em um processo de emagrecimento: a reeducação alimentar, a reeducação emocional, a atividade física, a estética e a autoimagem.

E hoje o assunto é sobre a importância de aliar a estética ao processo de emagrecimento e para isto trouxe para falar com a gente a Fisioterapeuta, Pós-graduada em Dermatologia e Estética, proprietária de uma rede de clinicas na área estética, Poliane Cardoso.

Segundo Poliane Cardoso, o mercado de estética no Brasil está em constante crescimento, o conceito de que o corpo é o mais belo objeto de consumo dá espaço para a preocupação e o cuidado com a beleza que vão além do que simplesmente vaidade, trata-se de um fator essencial para uma autoestima saudável, qualidade de vida e bem-estar.

Foi por isso que os procedimentos estéticos se aliaram tão fortemente aos processos de emagrecimento. Eles ajudam no processo do início ao fim, potencializando seus resultados. Esta ciência trabalha como uma coadjuvante, investindo na beleza e na autoestima de qualquer pessoa. “Uma aliada muito poderosa”, diz Poliane Cardoso.

Muitos são os procedimentos utilizados na estética que podem ser utilizados na fase onde está reduzindo gordura local e muitos quilos. É uma fase em que aparece a flacidez tissular, ou seja, o enfraquecimento das fibras de colágeno e perda de massa magra, presença de celulite, olheiras, queda de cabelos que podem ser tratados com aparelhos equipados com tecnologia de ponta que contribuem para maximizar a fase de emagrecimento, melhorando e evidenciando a beleza de um corpo desejado, como no caso do Power Shape, uma espécie de radiofrequência, que ajuda no emagrecimento deixando a pele mais firme, rigorosa e forte.

Poliane Cardoso nos conta também que o crescimento evolução deste mercado não foi apenas na tecnologia e resultados, mas na abertura do público alvo, deixou de ser um mercado restrito ao público feminino. Os homens estão cada vez mais preocupados em se cuidar, afinal, quem não tem uma gordurinha?

Emagrecer assim é fundamental e definitivo, somar forças, traz um emagrecimento mais saudável e mais feliz. E quando você está feliz sua mente subconsciente entende isto e te ajuda, trabalha a teu favor e facilita para que você transforme sua mente em uma Mente Magra.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento