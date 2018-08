Se eu pedir para que você me diga uma coisa que você tem muito prazer em fazer, certamente você deve responder: comer. E se eu perguntar, algo que te dê muito prazer em fazer, mas que não seja comer, você ficará pensando e demorará para responder. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo e é o que acontece com muitas clientes que passam pelos meus atendimentos.

Saibam que este “prazer em comer” é um dos principais sabotadores que nos impede de emagrecer.

O prazer por comer está no topo da hierarquia de valores.

Você também tem a comida como fonte de prazer?

Quando você está diante da comida, o que normalmente você pensa? Pensa no prazer que terá ao comer aquele alimento ou nas consequências que este ato lhe trará?

Você precisa antes de comer pensar na recompensa que terá ao comer e na recompensa que terá se não comer.

Pratique e repita isto e comece a treinar seu cérebro a pensar de maneira mais racional diante da comida.

Gostou da dica.? Então compartilhe com um amigo. Se inscreva no meu canal e me siga nas redes sociais: Programa Mente Magra.

Abraço.

Andrea Romão