Você é daquelas pessoas que no primeiro prato se serve com pouca comida, mas vem aquela gula aquele impulso de comer e acaba servindo mais. Ou começa comendo pouco, mas passado um tempo não resiste e come novamente? O resultado disto é sempre comer mais do que deveria?

Hoje eu vou te dar uma dica que a princípio parece boba, mas é muito eficiente nos resultados do seu processo de emagrecimento.

Se você está com dificuldade de controlar a quantidade de alimento que você come, é porque você não está mastigando. Quem mastiga muito come pouco.

Você precisa mastigar no mínimo 30 vezes por garfada de alimento que coloca na sua boca. E para carnes o recomendado são 50 mastigadas.

Por que isso? Por 2 motivos: primeiro que quando você mastiga produz muito saliva ajudando no processo digestivo. Assim o estomago não precisa produzir tanto HCL e o pâncreas não precisa produzir tantas enzimas para ajudar na digestão. Você ajuda seu organismo mastigando muitas vezes, acelerando seu metabolismo e com isso o seu processo de emagrecimento anda mais rápido.

E o segundo motivo é que, quando você mastiga, começa a comer menos em função da produção de hormônios da saciedade, por exemplo a serotonina.

Come devagar, descansa o garfo no prato preste atenção na conversa e no ambiente, saboreie a comida, não a devore descontroladamente.

Faça um teste: se você colocar uma barra de chocolate na boca e for mastigando, irá comer tranquilamente e nem irá achar que é tão doce assim. Agora experimente colocar um quadradinho na boca e deixe derreter. Você vai ver que a quantidade de açúcar que entrou na sua corrente sanguí­nea e que foi para seu cérebro vai te dar uma saciedade tão grande que você vai dizer: “Nossa que doce que é isso”. Isto acontece porque deu tempo para todo este açúcar cair na corrente sanguínea e ir para o cérebro dando a sensação de saciedade. Agora se você devorar e mastigar em pouco tempo, você vai comer uma barra inteira ao invés de um quadradinho e ainda não irá sentir-se saciado.

Então, perceba a forma como você estão comendo. Você pode estar comendo muito além do necessário porque não está mastigando e saboreando os alimentos, estão comendo no automático, sem sentir o sabor dos alimentos.

Preste atenção e faça este controle até que vire um hábito. E para que isto vire um hábito é preciso conhecimento, pratica e repetição. O conhecimento você já tem, agora são falta a prática e a repetição.

Fica a dica.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento