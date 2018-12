Chegando o final de ano e com ele vem a tortura certo? São as confraternizações, despedidas, festas, eventos, panetone, happy hour, enfim são tantos os eventos que podem te levar para bem longe do seu objetivo.

Você precisa entender uma coisa: primeira coisa é que tudo isto faz parte da vida e a segunda que você precisa esquecer a idéia que só vai começar o seu programa de emagrecimento depois que tudo isso passar.

Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode comer, aproveite, diverta-se sem se lamentar, mas mantenha-se no foco tão logo acabar o seu evento.

Tudo isso faz parte do processo! Não sai do seu foco!

Abraço.

Andrea Romão

Psicóloga e Coach Especializada na Reeducação Emocional no Processo de Emagrecimento