Você é daquelas que tem um hábito, mas que adoraria se livrar dele? Ou é daquelas que adoraria ter um, mas não consegue se engajar?

Afinal, o que é um hábito e como ele aparece?

Hábito pode ser considerado qualquer comportamento que repetimos regularmente. Ele faz parte da vida de todas as pessoas. Todos nós temos hábitos.

Nossos hábitos podem ser positivos e motivadores ou negativos e desencorajadores. A formação de nossos hábitos acontece de uma maneira até que bem simples. Tudo o que aprendemos desde nossa primeira infância, nossa história de vida, as referências sobre o certo e o errado são registradas em nossa mente subconsciente formando nosso modelo mental. A mente subconsciente, por sua vez, absorve estes aprendizados e faz com que nossos comportamentos sejam baseados nestes aprendizados. No decorrer de nossa vida, vamos repetindo estes comportamentos até que eles se tornem automáticos. Por exemplo: aprendi que não poderia deixar comida no prato. Repeti isso inúmeras vezes até que se tornou um hábito. Simples assim.

O perigo está na repetição dos hábitos que nos limitam, nos impede de irmos além e alcançar nossos objetivos. São esses hábitos limitadores aprendidos e registrados em nossa mente subconsciente que impedem o sucesso de qualquer dieta.

Por exemplo, se aprendi que dieta é sofrimento, dor, sacrifício, meu subconsciente vai fazer com que meu comportamento diante de qualquer dieta seja de dor e sofrimento. Se eu aprendi que a comida é minha melhor amiga, todas as vezes que eu precisar de um ombro amigo, é na comida que vou procurar consolo. Tudo vai depender do aprendizado que você teve em relação a tudo que envolve corpo, dieta, emagrecimento.

A boa notícia é que você pode, a qualquer momento, reprogramar esse padrão de comportamento reprogramando seu modelo de padrão. Você precisa ensinar ao seu subconsciente que fazer dieta não é sofrimento, que comer de uma forma saudável não é um hábito ruim, que exercícios físicos não cansam e as pessoas não vão rir de você na academia porque está em excesso de peso.

Todos os dias, vejo pessoas apagando crenças e velhos padrões sabotadores de suas vidas para entrarem para o caminho da prosperidade e libertação. Faça isso também.

Você tem um hábito que não consegue se livrar? CONTE-me. Posso TE AJUDAR.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento