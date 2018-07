Inicio de férias, normalmente, é um prato cheio para sair da rotina, escapar da dieta, e encarar uns quilinhos a mais na volta. Há alguns anos, isso era absolutamente compreensível para mim. Afinal de contas, quem não exagera nas férias?

No entanto, na volta, isso não fazia eu me sentir melhor. Eu havia criado mais um problema. Para pessoas que, assim como eu, lutam ou lutavam com o ganho de peso nas férias, feriados e finais de semana, o constrangimento e a decepção que seguem o final do descanso definiam o tom para os próximos meses. A retomada sempre era muito difícil e processo de emagrecimento desenvolvido antes do início das férias se perdia no tempo. Lidar com a frustração e fracasso era ruim e doloroso, mas pior do que isso era pensar que, mais uma vez, havia sido fraca e colocado tudo a perder por alguns momentos de prazer.

Hoje isso não acontece mais, nem comigo, nem com minhas clientes, porque ensinamos nosso cérebro a ter prazer com muitas outras coisas que não a comida, que a comida tem a função de suprir as necessidades apenas do meu organismo e não da minha alma. Dessa forma, não temos mais o foco na comida e sim em situações, eventos e pessoas. Aprendemos que a comida está lá, mas não é a coisa mais importante da nossa vida.

Com este novo modelo mental, conseguimos passar as férias aproveitando para descansar, passear e nos divertirmos e aproveitando não para comer. Uma de minhas clientes já havia emagrecido 8 kg, estava contente com os resultados, mas ainda se sentia preocupada porque todas as vezes que iniciava um processo de emagrecimento e vinham férias ou feriados, ela sempre colocava tudo a perder e desta vez estava apreensiva, pois faria uma viagem para Nova Iorque com uma amiga que nunca soube o que é dieta. Seu medo era mais uma vez desistir da dieta. Focamos nisto durante uma sessão antes da viagem. Após a volta, nem ela, nem a amiga acreditavam na mudança de comportamento durante a viagem. Diferente de outras vezes, seu foco estava no passeio, não deixaram de comer, visitaram restaurantes, mas suas escolhas eram mais conscientes e saudáveis, aprendeu a olhar para outras possibilidades e sem sofrimento. Qual o resultado disto? O resultado foram 2 quilos a menos na volta.

Você também pode aproveitar tudo isso se tiver uma Mente Magra. Dessa forma, você poderá aproveitar suas férias, se divertir e voltar sem sentir-se derrotado.

Faça as pazes com sua mente. Olhe para dentro dela, perceba o que sente de fato e reformule o que está em seu coração. Escolha apreciar seu corpo mesmo se sair da rotina. Pense diferente a partir de agora. Você não precisa viver em luta, só precisa se amar. Faça isto agora muito mais do que antes.

Abraço e boas férias.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento