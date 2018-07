Já está preocupado com o que comeu até agora e o feriado mal começou? Já jacou e colocou a perder tudo que fez durante a semana? Foi tudo bem na segunda, na terça, mas ontem a noite não conseguiu se controlar? Hoje sem a correria do dia a dia aproveitou e tomou um café da manhã reforçado? Está pensando que já perdeu o foco da dieta ontem e hoje, amanhã é sexta, vem final de semana então é melhor começar novamente na segunda?

Os feriados são um grande desafio para quem está em processo de emagrecimento, resistir as tentações é muito difícil. Como resistir a um feriado?

Sempre tem um jeito, hoje eu sei que dá para passar um feriado tranquilamente sem precisar fazer dele os “dias de lixo”. É possível passar pelo feriado fazendo escolhas saudáveis da mesma forma que você faz durante a semana.

Estas dicas irão te ajudar a continuar seguindo seu processo de emagrecimento durante o feriado.

Concentre-se nas pessoas e não na comida. Não permita que os excessos sejam constantes. Escolha uma vez para exceder no que vai comer. Se você for convidado para ir a algum lugar, se ofereça para levar a comida, fazendo isso você terá a certeza que haverá pelo menos uma opção que esteja de acordo com a sua dieta. Não vá encontrar amigos de estomago vazio, se prepare e coma alguma coisa leve antes de sair. Como devagar , descanse o garfo no prato, dê mais atenção a boa conversa do que esta sendo servido. Não fique com dó que vai sobrar comida. Coma só o que é suficiente para sustentar seu organismo. Aproveite seu feriado.

E agora como sugestão e para mostrar que é possível passar um feriado sem sair do foco, segue a receita deliciosa feita pelo meu cliente Alexandre Miguel, que com muita criatividade já emagreceu 25kg sem sofrimento. Experimente

BOLO DE MARACUJÁ COM DAMASCO

INGREDIENTES:

1 xícara de aveia

4 ovos

1 colher(café) de azeite

5 gotas de essência baunilia

150 gr damasco

1 colher de uva passa

1 gelatina diet de maracujá

1 copo de iogurte natural desnatado

1 colher de fermento

1 colher de adoçante culinário ou açúcar mascavo

MODO DE FAZER:

bata por 3 min. os ovos, a essência e o azeite, depois junte a aveia e o adoçante e bata até ficar com uma massa homogênea e então junte o fermento. Unte uma forma com óleo de coco e coloque a massa no forno por 25 min.

RECHEIO

Dilua a gelatina em um copo de água quente e misture o iogurte. Junte alguns damascos picados e reserve. Corte o bolo ao meio e recheie.