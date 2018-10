Sei que é difícil acreditar, mas você sempre consegue o que quer – aquilo que você deseja no seu subconsciente – e não o que você diz querer.

Talvez você negue isso enfaticamente, mas se você não está obtendo o corpo que diz desejar, há uma grande probabilidade de que seja porque, primeiro, no seu subconsciente, você não a almeja de verdade; segundo, você não está disposto a fazer o que é necessário para consegui-la.

Aprendi em todos estes anos de estudo que o querer tem três níveis:

O primeiro é: “Eu quero ser magro.” Essa é outra forma de dizer: “Vou fazer tudo o que sei para isso.” Mas querer somente não basta.

Como eu sei disso?

Basta observar a realidade: bilhões de indivíduos querem ser magros, mas poucos são.

O segundo nível do querer é: “Eu escolho ser magra”

Isso implica a decisão de ficar magra. A escolha

tem uma energia muito forte e anda de mãos dadas com a responsabilidade em que você cria a sua própria realidade.

O terceiro nível do querer é: “Eu me comprometo a ser magra.” O significado de comprometer-se é “dedicar-se sem restrições”, o que exige dar 100% de tudo o que se tem para obter o corpo que deseja. Isso requer disposição para fazer o que for necessário durante o tempo que for preciso.

“Eu me comprometo a ser magra.” Experimente dizer isso a si mesmo. O que você sente? Há quem experimente uma sensação de força e há quem tenha uma sensação de medo.

Essa é a diferença entre quem conseguiu emagrecer definitivamente e as que não conseguiram. É por não se comprometerem de verdade a se tornarem magras.

Você pode agora estar dizendo: “Eu dou duro o ano inteiro, faço o possível, de todas as formas. É claro que estou comprometido com o objetivo de emagrecer.”

E eu responderia que tentar não é suficiente. A definição de comprometer-se é dedicar-se incondicionalmente.

A palavra-chave é: incondicionalmente. Ela mostra que você está dando tudo, e quero dizer tudo mesmo, o que tem para conseguir ser magra. Muitas das pessoas empacadas que conheço têm um limite quanto ao que estão dispostas a fazer, ao que aceitam arriscar e ao que admitem sacrificar.

Embora se digam prontas para fazer tudo o que for necessário, eu sempre descubro, quando as questiono profundamente, que elas impõem uma série de condições em relação ao que estão ou não dispostas a realizar para terem sucesso.

A minha experiência diz que emagrecer exige foco, coragem, conhecimento, 100% de dedicação, atitude de não desistir jamais e, é claro, programação mental de pessoa magra. Você precisa também acreditar piamente que pode conquistar o seu emagrecimento e que de fato a merece.

O que eu tenho para te dizer hoje é que o significado de tudo isso é que, se você não estiver verdadeira e plenamente determinado a emagrecer, o mais provável é que não a obtenha mesmo.

Abraço.

Andrea Romão

Psicóloga e Coach de Emagrecimento