Viver uma vida saudável, bem-sucedida e feliz requer amor próprio. Amor próprio desempenha um papel importante na realização e manutenção de uma vida feliz. De fato, ele determina quão bem você se alinha com o propósito final de sua alma.

Sem amor próprio, seus relacionamentos podem ser prejudicados, juntamente com sua saúde mental e física. Algumas pessoas pensam que ter amor próprio significa ser egoísta. Esta é uma crença tóxica que leva a pessoa a negligenciar-se, em função do sentimento de culpa que carrega cada vez que tenta priorizar-se formando mentalidades negativas sobre si mesmo.

Parece que muitas pessoas são vítimas da crença tóxica de que um relacionamento com seu próprio “eu” é desnecessário. O amor próprio é uma ideia abandonada, pois é mal interpretado como uma prática não-virtuosa.

Enfraqueça e destrua crenças tóxicas que não o capacitam. O amor próprio é digno. Pensar por um minuto que é bom negligenciar-se e ficar preso no caos da vida diária só vai produzir mais problemas. Não há equilíbrio entre trabalho e vida sem “você” ser a prioridade.

Pare de comparar-se a qualquer pessoa. Alinhe-se com indivíduos capacitados, mas nunca se compare com suas realizações. Quando você entender e aceitar isso plenamente você vai descobrir que cumprir seus sonhos torna-se mais fácil.

Aceite suas imperfeições. Essas coisas que você considera como suas imperfeições o torna único. Na verdade, você tem dentro de você o poder de transformar suas imperfeições em forças que irão ajudá-lo a atingir seu pleno potencial. Suas cicatrizes e erros podem ser o seu portal para o sucesso.

Proteja-se de pessoas e situações negativas. É difícil ser seletivo com as pessoas que você interage diariamente. A maneira mais simples e eficaz de evitar ser afetado por outras pessoas é traçar uma linha e não permitir que as pessoas negativas entrem em seu círculo interno.

Lembre-se, seus problemas são produzidos não porque você é imperfeito. Você produz problemas porque mantém dentro de você uma marca que os valida para se manifestar.

Eu não sei que área da sua vida está precisando de sua atenção, mas com certeza, em qualquer que seja a área, sem amor próprio, você não conseguirá nenhuma conquista real.

E se você tem dificuldades em reaver o seu amor próprio para viver uma vida mais plena procure por ajuda. É possível entender porque é tão difícil amar-se.

