Hoje eu quero trazer um assunto que você precisa saber. Eu acredito que isso pode mudar muito a forma como você vê seu processo de emagrecimento, então fica comigo que eu vou te contar. Você tem o hábito de seguir a dieta da moda? Navega por redes sociais de atletas, blogueiras, musa fitnesse e fica muito chateada porque não consegue alcançar os resultados que elas conseguem?

Ultimamente eu tenho falado muito sobre a necessidade de se aceitar, sobre a necessidade de se amar incondicionalmente para conseguir alcançar qualquer que seja o seu objetivo, principalmente o de emagrecer.

E tenho percebido o quanto as pessoas ainda sentem dificuldade em se amar. E o mais preocupante é que além de não se amarem, amam pessoas e corpos desconhecidos. Vejo Muita gente navegado por sites e redes sociais de celebridades, atletas, musas fitness. Lendo revistas de moda, de estilo de vida (que geralmente não são o seu) e ficam se perguntando porque aquelas pessoas parecem felizes, maravilhosas e magras e elas não.

Você já fez isso? Já se julgou por não ser tão maravilhosa, perfeita quanto estas pessoas estampadas nas redes sociais?

Eu já fiz muito isso. Me perdi, literalmente, por horas flertando com a vida destas pessoas, desejando ter o corpo delas, o estilo de vida delas, sem ao menos me questionar se aquilo poderia ser a minha realidade. Na verdade, não respeitava o que eu realmente era, estabelecia metas e objetivos impossíveis, baseado na realidade do outro e não na minha.

Fazia parte da minha semana aquela celebre frase: a partir da próxima segunda vou começar firme, se ela conseguiu eu também vou conseguir, vou fazer a mesma coisa que ela fez. É obvio dava certo no primeiro dia, no segundo já vinha a irritação e mal chagava no terceiro. E o pior: depois me culpava por ser tão incapaz, por fracassar mais uma vez.

E a vida seguida assim, semana após semana. Foi só depois de muito tempo neste sofrimento que percebi que ao invés de me ajudar, de me fortalecer, olhar para estas vidas só aumentava a minha sensação de fracasso em relação a minha própria vida. E foi aí que acordei, eu nunca seria como elas. Eu tenho outro ritmo de vida. Sou casada, tenho filho, um trabalho, casa, estudos, enfim, outra vida e outra realidade.

Sempre que eu ficava admirando uma celebridade ou mesmo um atleta pelo corpo ou pela perfeição que transpareciam, eu não pensava sobre todo o sacrifício que havia por traz daquilo. Eu não parava para pensar que aquela pessoa poderia estar com uma dieta extremamente restritiva para manter aquele corpo, além de muitas horas de treino ou mesmo que aquela celebridade teria uma assessoria de imagem enorme por trás dela, aspectos que não fazem parte da minha realidade.

Então, eu percebi que para que o meu processo de emagrecimento desse resultado eu precisaria respeitar e reconhecer os pontos incríveis que tenho e não me esconder atrás da imagem de outra pessoa sem ao menos avaliar o que realmente me deixava feliz. Não é porque queria emagrecer que precisa ser como alguém que imaginava, ao contrário, foi neste momento que precisei reforçar a necessidade de me reconhecer como de fato era, minhas qualidades e potencialidades.

Então, o que eu tenho para te dizer é: você pode mudar, e para isso você não precisa escolher a dieta da moda, a atividade física que a blogueira faz, você pode fazer as mudanças necessárias na sua vida, dentro da realidade que você vive. Porque se fizer diferente, não vai conseguir, como não conseguiu até hoje, porque se não for a sua realidade você não conseguirá fazer, e irá desistir e mais uma vez se frustrar.

Mude, faça tudo o que puder para buscar sua melhor versão, mas seja você mesma, não trace suas metas baseada em resultados alheios. Respeite sua essência. Ter a Mente Magra não significava apenas mudar a sua relação com a comida, mas também mudar a relação com você mesma.

Olhe-se no espelho com mais ternura, goste mais do que vê a cada dia.

E então, depois de tudo isto, você ainda vai traçar suas metas baseada na realidade de outra pessoa? Trace sua meta baseada na sua vida na sua realidade e eu tenho certeza que seus resultados serão muito mais efetivos. Confie.

Se você gostou desta dica, COMPARTILHE com aquele seu AMIGO que precisa saber disto.

Abraço.

Andrea Romão

Psicóloga e Coach de Emagrecimento