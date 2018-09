Hoje eu quero falar sobre uma tendência.

Quando eu comecei a estudar obesidade, sobre a dificuldade em conseguir um emagrecimento definitivo, (E quem me acompanha sabe que eu passei boa parte da minha vida procurando uma alternativa que me deixasse magra por mais de 4 ou 5 meses.) não se falava sobre isto no mercado. O que tínhamos era o que a indústria do emagrecimento oferecia: dietas, injeções, remédios, cirurgias, mas nada que tratasse as emoções do obeso já que pesquisas apontavam que 85% das causas da obesidade eram de origem emocional.

Diante deste cenário, não era mais possível pensar em emagrecimento sem pensar no lado emocional do obeso.

Não estou aqui dizendo que todo o resto não importa mais, pelo contrário. Claro que importa, mas além da reeducação alimentar do exercício físico, da estética, é imprescindível pensar na reeducação emocional.

O que é reeducação emocional e porque é tão importante? Antes de falarmos sobre reeducação emocional, precisamos falar em educação emocional. Ser emocionalmente educado é ser capaz de lidar com suas emoções. No entanto, nós não fomos emocionalmente educados, não aprendemos a nomear nossos sentimentos. Aprendemos que expor nossas emoções é sinal de fraqueza, é a perda de poder da vida pessoal e profissional. Educação emocional não é apenas a liberação de emoções, é a necessidade de compreender, administrar e controla as emoções, ou seja, dar conta das próprias emoções. E se não passamos por este processo precisamos nos reeducar.

E agora você deve estar se perguntando o que isto tem a ver com emagrecimento? Tudo.

Porque todas as vezes que eu me descontrolo emocionalmente, todas as vezes que eu não compreendo, administro e não controlo minhas emoções, EU COMO.

Então o que eu tenho para te dizer hoje é que se você não foi emocionalmente educado, se ainda não consegue compreender, administrar e controlar suas emoções, você precisará disto para conseguir o emagrecimento definitivo, pois como eu sempre digo: “o fato de colocar a comida na boca é insignificante diante de tudo que está por trás desta atitude”

Abraço.

Andrea Romão

Psicologa e Coach especializada em Reeducação Emocional no Processo de Emagrecimento